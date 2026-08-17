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പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം മുന്നണിയോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല; എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുതെന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ

മൂന്നുമാസം പൂർത്തിയാക്കിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ നടപടികൾ ജനജീവിതത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപിയുമായി ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു.

TP Ramakrishnan LDF UDF CPI
TP Ramakrishnan (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 7:41 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നു കരുതരുതെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മോശക്കാരനായി കാണാമെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇതുസംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ 'അതെല്ലാം സിപിഐയോട് ചോദിക്കണ'മെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

മൂന്നുമാസം പൂർത്തിയാക്കിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ നടപടികൾ ജനജീവിതത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപിയുമായി ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അതു പ്രകടമാണ്. എകെ ശശീന്ദ്രൻെ്‌റ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി ഇടതുമുന്നണിയുമായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. എൻസിപിയിലെ ഭിന്നിപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഒരുമിപ്പിക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇടതുമുന്നണി യോഗം ചേരുന്നത് വിവിധ കക്ഷികളുടെ സൗകര്യം നോക്കിയാണ്. അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടിയ ഇടതു മുന്നണി യോഗം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗൗരവമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരീകണം ലക്ഷ്യമിട്ടു തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ആ പദ്ധതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അനുവദിക്കുന്ന തുകയിൽ ബിജെപി വെട്ടിക്കുറവു നടത്തി. അതിൽ ഇടതു സർക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. അനുവദിക്കുന്ന തുകയിൽ 60-40 എന്ന നിലപാടിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ എത്തി. അതിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻെ്‌റ നിലപാട് എന്താണ്. എതിർക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ബിജെപി ആഭിമുഖ്യമാണ്.

വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിക്കുന്നതിന് യുഡിഎഫ് അനുകൂല നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ആദ്യരണ്ടു വരി മാത്രമേ രാജ്യത്തെ പൊതുനിലപാടിന് അനുയോജ്യമായുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനും ഇതേ നിലപാടായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചു. ഇതിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ സമീപനം എന്താണ്. സംഘപരിവാർ അനുകൂലവും മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനവും കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ലീഗിന്‍റെ പിന്തുണയോടെ വർഗീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയത്തിലും കോൺഗ്രസ് വർഗീയതയോടൊപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ ലേബർ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുക വഴി വ്യാപകമായ പിരിച്ചുവിടൽ, കൂലി വെട്ടിക്കുറക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ യുഡിഎഫ് കടന്നുപോകുന്നു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയവരാണ്. കടലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്രസേനയെ വേണമെങ്കിലും നിയോഗിക്കാമായിരുന്നു. വേണ്ടരീതിയിൽ തെരച്ചിൽ നടന്നില്ല. അങ്ങേയറ്റം അനാസ്ഥയാണ് ഈ മേഖലയിൽ നടന്നത്. വിദേശശക്തികൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയവുമായി എൽഡിഎഫിന് യോജിപ്പില്ല. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ആലോചിക്കാതെ ഒപ്പിട്ടു. പിന്നീട് നടപ്പാക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഒരുലക്ഷം രൂപ കുറച്ചുമാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകൂ. കൂടാതെ വീട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും സ്ഥാപിക്കണം. മുൻപ് എതിർത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം യുഡിഎഫ് ഇപ്പോൾ അനുകൂലിക്കുകയാണ്.

ജനവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളാണ് യുഡിഎഫിന്‍റെ നിലപാടുകളെല്ലാം പ്രകടമാകുന്നത്. മിഷൻ സമുദ്രയിലൂടെ തീർത്തും സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയിൽ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചത് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ആരോപണവിധേയനായ ഒരാളുമായാണ്. അദാനിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമായും ചർച്ച നടത്തി. ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിഡി സതീശനും കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വവും വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രിയദർശിനി യാത്രയ്ക്ക് ഇടതുമുന്നണി അനുകൂലമാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 12,000 കോടിരൂപയാണ് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നൽകിയത്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തികഭദ്രത കൂടി നോക്കണം. ബജറ്റിൽ ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല.

2018ലും 2019ലും പ്രളയമുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിൽ പവർകട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ വ്യാപകമായ അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടാണ്. 14,400 കോടിരൂപ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതുവരെ കടമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എംഡിഎംഎ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വരെ ആരോപണവിധേയരാകുന്നു. സർക്കാരിന്‍റെ ജനവിരുദ്ധനയങ്ങൾക്കെതിരെ എൽഡിഎഫ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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