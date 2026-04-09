'വികസന നേട്ടങ്ങൾ തുണയ്ക്കും'; സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ

പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ നിര പരിശോധിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ

TP RAMAKRISHNAN TP RAMAKRISHNAN ON POLLS TP RAMAKRISHNAN ON LDF CONTINUITY TP RAMAKRISHNAN BYTE
TP Ramakrishnan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 10:00 AM IST

കോഴിക്കോട്: എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങൾ നാടിന് മുന്നിലുണ്ടെന്നും ഇത് പരിശോധിച്ചാൽ ഭരണത്തുടർച്ച പ്രകടമാകുമെന്നും എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും പേരാമ്പ്രയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെ നേട്ടം വിലയിരുത്തിയാൽ ജനവിധി എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പ്

2016ലും 2021ലും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ച രീതിയും ഭരണത്തുടർച്ചയും കേരളം കണ്ടതാണ്. സമാനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ടർമാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മികച്ച രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ നിര പരിശോധിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന സർക്കാരിനെ അവർ കൈവിടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചരിത്രവിജയം നേടാൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിയുമെന്ന പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പോളിങ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്താകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,495 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. 43 കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് വിതരണം ചെയ്‌ത പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബൂത്തുകളിലെത്തി സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയാക്കി. 1.46 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയചൂടിലാക്കിയ 23 ദിവസത്തെ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷമാണ് വോട്ടർമാർ വിധിയെഴുതുന്നത്. 883 സ്ഥാനാർഥികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത്. വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കാൻ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുന്നണികളെല്ലാം വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആകെയുള്ള 30,495 ബൂത്തുകളിൽ 2040 എണ്ണം പ്രശ്നബാധിതമാണ്. ഇവയുടെ സുരക്ഷാചുമതല 160 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയ്ക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വെബ്കാസ്റ്റിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അനൗൺസ്മെൻ്റ് വിവാദം

പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് പ്രചാരണ വാഹനത്തിൽ നടത്തിയ വിവാദ അനൗൺസ്മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിപി രാമകൃഷ്‌ണന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരണാധികാരി കൂടിയായ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ അജിത് ജോണാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. സമുദായത്തിലെ കുട്ടിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗുകാർ വീടുകളിൽ കയറി പറയുന്നുവെന്നായിരുന്നു അനൗൺസ്മെൻ്റിലെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. ഇത് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ മതസ്പർധ വളർത്തുന്നതാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നുമാണ് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചത്.

വിശദീകരണവുമായി എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ

വടകരയിലെ കാഫിർ വിവാദത്തിന് സമാനമായി മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പേരാമ്പ്രയിലെ മതസൗഹാർദം തകർക്കാനും ഇടതുമുന്നണി ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് യുഡിഎഫ് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണം തൻ്റെ അറിവോടെയല്ലെന്നാണ് ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇടതുമുന്നണിക്ക് വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഈ രീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തും. ഏത് അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കാൻ തയാറാണ്.

വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തൻ്റെ രീതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിയുമെന്നും എൽഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി വോട്ട് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യുഡിഎഫിൻ്റെ ശൈലിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

