സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ തുടരും; കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വി ശിവൻകുട്ടി ട്രഷറർ
സിഐടിയു പതിനാറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
Published : November 9, 2026 at 5:33 PM IST
കോട്ടയം: സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ തുടരും. കെ കെ ജയചന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും വി ശിവൻകുട്ടിയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. കോട്ടയത്ത് നടന്ന സിഐടിയു പതിനാറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
നിലവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീമിന് പകരമാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും സിഐടിയു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. നിലവിലെ ട്രഷറർ പി നന്ദകുമാറിന് പകരമാണ് മുൻ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ചേർന്ന സിപിഎം–സിഐടിയു ഫ്രാക്ഷൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു. പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.
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കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ആണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. 47 അംഗ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു. നാഗമ്പടം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
സംസ്ഥാന സംഘടനയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കൾക്കാണ് പ്രധാന ചുമതലകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം, തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, വേതന വർധന തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയെന്ന പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്കുള്ളത്.
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