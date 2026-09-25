'വിവാദത്തിൻ്റെയെല്ലാം കേന്ദ്ര ബിന്ദു കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്', വിമർശനവുമായി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം വളരെ അധികം ധീകാരപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ.
Published : September 25, 2026 at 8:00 PM IST
പാലക്കാട്: സ്വകാര്യ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ധാർമികമായി സ്ഥാനത്ത് തുടരണമോയെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ആലോചിക്കണമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നത് ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
''യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി വിവാദങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വിവാദത്തിൻ്റെയെല്ലാം കേന്ദ്ര ബിന്ദു കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഈ വിവാദങ്ങളുടെല്ലാം കേന്ദ്രീകരണം അഴിമതിയാണ്. അഴിമതിക്കെല്ലാം കേരളം കൂട്ട് നിൽക്കുന്നു. സർക്കാർ കൂട്ട് നിൽക്കുന്നു,'' എന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിസഭയിലെ പകുതിയോളം മന്ത്രിമാരും വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം വളരെ അധികം ധീകാരപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുസമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ നാട് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുള്ള നാടാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണസംവിധാനമാണ്. അതെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തും ആകാം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശരിയായ നിലയിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വിമാന യാത്രക്ക് ആരാണ് പണം ചെലഴിച്ചത്. ആരാണ് ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല.
ചിപ്സൺ എവിയേഷൻ കമ്പനിയാണ് ഈ വിവാദപരമായ വിമാന യാത്രയുടെ ചെലവ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വിവരമല്ല. സർക്കാരിന് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. എന്ത് മാന്യതയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നും എന്ത് നീതിയാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് ഏതറ്റം വരെ പോകാം, എന്തെല്ലാം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാം, സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പരമിധികൾ എന്താണ് എന്നിവക്കെല്ലാം ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആ നിയമ വ്യവസ്ഥ യാതൊരു ദാക്ഷണ്യവുമില്ലാതെ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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