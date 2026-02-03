ETV Bharat / state

ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വധക്കേസ് പ്രതികള്‍ക്ക് ആയിരം ദിവസം വരെ പരോള്‍; പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ശരി വച്ച് നിയമസഭ ചോദ്യോത്തരം

മറുപടി നല്‍കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി, പരോള്‍ അനുവദിച്ചത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനെന്ന കാരണത്തിന്

TP murder case parole Kerala assembly opposition protest KC Ramachandran parole details CM Pinarayi Vijayan assembly reply
മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ (SabhaTV(Govt of Kerala))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 3, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സിപിഎം അംഗങ്ങളായ ക്രിമിനൽക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വാരിക്കോരി പരോൾ നൽകുന്നു എന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് സ്പീക്കർ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങുകയും സഭാ നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പയ്യന്നൂരിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ സിപിഎം നടത്തിയ തിരിമറി സംബന്ധിച്ച് ആരോപണമുന്നയിച്ച വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ജീവൻ അപായപ്പെടുത്താനാണ് പരോൾ നൽകുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി

ടിപി വധക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് 1000 ദിവസം വരെ പരോൾ നൽകിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് ടിപി വധക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് പരോൾ നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനു നൽകിയ മറുപടി ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഭാര്യ കെകെ രമ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. 2024 ഒക്ടോബർ 14ന് നിയമസഭയുടെ പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂരിന് രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയത്.

കെസി രാമചന്ദ്രൻ്റെ പരോൾ വിവരങ്ങൾ

കേസിലെ എട്ടാം പ്രതി സിപിഎം കുന്നുമ്മക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന കെസി രാമചന്ദ്രന് 2014 മുതൽ 2024 വരെ 28 തവണയായി ആകെ പരോൾ അനുവദിച്ചത് 1081 ദിവസമാണ്. 227 ദിവസം ജാമ്യവും അനുവദിച്ചു. 2024 ജനുവരി 28ന് കേസിലെ 11 പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച ശേഷം ഒരു വർഷം തികയും മുൻപ് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷക്കു വിധിച്ച് ജയിലിലടച്ച കെസി രാമചന്ദ്രന് അതേവർഷം ഡിസംബർ 6 മുതൽ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 2 വരെ 26 ദിവസം അടിയന്തര പരോൾ അനുവദിച്ചു. മാതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെന്ന കാരണത്തിനായിരുന്നു ആദ്യ പരോൾ.

അതിനുശേഷം 2016 ജൂലൈ നാലുമുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി 6 വരെ മൂന്നു തവണയായി 60 ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിയാനെന്ന കാരണത്തിനായിരുന്നു പരോൾ. അതിനുശേഷം 2017 മാർച്ച് 23 മുതൽ 2017 ഏപ്രിൽ മൂന്നുവരെ 10 ദിവസം സഹോദരിയുടെ മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പരോൾ നൽകി. തൊട്ടടുത്ത മെയ് മാസം 13ന് വീണ്ടും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയാനെന്ന പേരിൽ 15 ദിവസം പരോൾ നൽകി. അതിനുശേഷം അതേവർഷം ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ 2018 ഏപ്രിൽ 23 വരെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനായി മൂന്നു തവണയായി 50 ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചു. ഇതും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയാനെന്ന പേരിലായിരുന്നു.

അതേ മാസം തന്നെ പരോൾ അവസാനിച്ച് ആറാം ദിവസം ഭാര്യാ പിതാവിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 10 ദിവസം തുടർച്ചയായി വീണ്ടും പരോൾ നൽകി. അതിനുശേഷം അതേവർഷം ജൂലൈ 9 മുതൽ 2020 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ 7 തവണ പരോൾ അനുവദിച്ചു. 105 ദിവസമായിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ പരോളായി ലഭിച്ചത്. പിന്നാലെ കൊവിഡിൻ്റെ പേരിൽ 2020 മാർച്ച് 26 മുതൽ 2022 മെയ് 12 വരെ മൂന്നു തവണയായി 670 ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചു. അതിനുശേഷം 2022ൽ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് നാലുമുതൽ 8 തവണയായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനെന്ന കാരണത്തിന് 135 ദിവസത്തെ പരോളും അനുവദിച്ചു.

മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ച പരോൾ

കേസിലെ നാലാം പ്രതി ടികെ രജീഷിന് 2018 മുതൽ 2024 വരെ 21 തവണയായി 940 ദിവസത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 227 ദിവസം കൊവിഡ് കാലത്തെ പരോൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു. കേസിലെ പതിനൊന്നാം പ്രതി ട്രൗസർ മനോജിന് 2017 ജനുവരി 14 മുതൽ 2024 നവംബർ 17 വരെ 26 തവണയായി 1068 ദിവസത്തെ പരോൾ ലഭിച്ചു. ആറാം പ്രതി അണ്ണൻ സിജിതിന് 2017 മുതൽ 2024 നവംബർ 27 വരെ 21 തവണയായി 1078 ദിവസത്തെ പരോളാണ് അനുവദിച്ചത്. അഞ്ചാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്ക് 15 തവണയായി 656 ദിവസത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചു. ഏഴാം പ്രതി കെ ഷിനോജിന് 17 തവണയായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ പരോൾ അനുവദിച്ചത് 925 ദിവസമായിരുന്നു.

മറ്റൊരു പ്രതിയായ വായപ്പടച്ചി റഫീക്കിന് 24 തവണയായി 782 ദിവസവും കിർമാണി മനോജിന് 17 തവണയായി 851 ദിവസവും കൊടി സുനിക്ക് മൂന്നു തവണയായി 60 ദിവസവും എംസി അനൂപിന് 15 തവണയായി 900 ദിവസവും പരോൾ അനുവദിച്ചു. ഈ പരോൾ കാലയളവിൽ കൂടുതലും കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ജയിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക എന്ന കാരണത്തിന് പരോൾ അനുവദിക്കുക എന്ന് കെകെ രമ ചോദിച്ചു.

