വയനാട് ടൗണ്ഷിപ്പ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമലിസ്റ്റ് ഉടന്; വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ മാസം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് മന്ത്രി
പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക സർക്കാർ അന്തിമമാക്കും, 8 ,9 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗങ്ങൾ വയനാട്ടിലെത്തും.
Published : October 5, 2026 at 1:12 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ - ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക സർക്കാർ അന്തിമമാക്കുന്നുവെന്ന് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ടി.സിദ്ദിഖ്. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിലെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ മാസം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ മാസം 8 ,9 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗങ്ങൾ വയനാട്ടിലെത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബര് അവസാനത്തോടെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാകുമെന്ന് കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന അവലോകനയോഗത്തിനു ശേഷം ടി.സിദ്ദിഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ടൗണ്ഷിപ്പിലെ ബാക്കി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നവംബര് മാസത്തോടെ പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെടും. അതില് കളിസ്ഥലം, ശൗചാലയം, ഗ്രൗണ്ട്, മാര്ക്കറ്റ് എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ പേരിലേക്ക് ഭൂമി നല്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു കൂടാതെ വെള്ളം, വൈദ്യുതി എന്നിവ അടക്കമെല്ലാം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ഡിഡിഎംഎയ്ക്കും ജില്ലാകലക്ര്ക്കും നിര്ദേശം കൊടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 178 വീടുകളുടെ നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാകുകയും 177 വീടുകളില് താമസം ഇതിനോടകം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള 149 വീടുകളുടെ നിര്മാണം തൃപ്തികരമായി പോവുകയാണ്.
ടൗണ്ഷിപ്പിനകത്തുള്ള റോഡുകളുടെ നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങങങള് തൃപ്തികരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഡിസംബറോടെ കൂടി നിര്മാണമാണ പ്രവര്ത്തനങങങള് പൂര്ത്തകരിക്കും . ടൗണ്ഷിപ്പുമായി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നും നിര്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദുരന്ത ബാധിതര്ക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട വീടുകള് കൈമാറാന് വൈകുന്നതില് പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നിരുന്നു. ദുരന്ത ബാധിതര് ടൗണ്ഷിപ്പില് എത്തിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലേറിയതോടെ നിര്മാണ പ്രവൃത്തികള് നിലച്ചമട്ടായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര് അവസാനം വീടുകള് കൈമാറുമെന്നായിരുന്നു സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപനം. എന്നാല് ഇതുവരെ നറുക്കെടുപ്പ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് അതിജീവിതര് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്.
ദുരന്തബാധിതര്ക്ക് നിലവില് നല്കിവരുന്ന വാടകയും ഭക്ഷണ കൂപ്പണും തുടരുമെന്നും സബ്കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കര്ഷകര്ക്കും വ്യാപാരികള്ക്കും അര്ഹമായ നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തില് കൈമാറും. ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അര്ഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും വേഗത്തില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ സ്മാര്ട്ട് കാര്ഡ് വിതരണം അടിയന്തരമായി പൂര്ത്തിയാക്കും. ബാങ്ക് വായ്പകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അന്ന് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു.
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