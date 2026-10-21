മഞ്ഞും കുളിരും മലയോരക്കാഴ്ചകളും; പൂജ അവധിക്കാലത്ത് ഇടുക്കിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ വൻ ഒഴുക്ക്
പൂജ അവധിക്കാലത്ത് ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്. വാഗമണ്ണിലും മൂന്നാറിലും റെക്കോർഡ് തിരക്ക്.
Published : October 21, 2026 at 4:58 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: പൂജ അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാൻ ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം. കുളിരണിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിമനോഹാരിതയും ആസ്വദിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ മൂന്നാറിലും വാഗമണ്ണിലും മാത്രമല്ല, ജില്ലയിലെ ഉൾനാടൻ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും മുമ്പില്ലാത്തവിധം വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ (DTPC) കീഴിലുള്ള പത്ത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം എഴുപത്തിമൂവായിരത്തിലധികം സഞ്ചാരികളാണ് എത്തിയത്. പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഓരോ അവധിക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നത്. "അവധിക്കാലത്ത് ഇടുക്കിയിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ആഘോഷം" എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്.
സഞ്ചാരികളുടെ മനംകവർന്ന് വാഗമണ്ണും മൂന്നാറും
ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തിയത് വാഗമണ്ണിലാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ തന്നെ മൂന്നാറുമുണ്ട്. വാഗമണ്ണിലെ പ്രശസ്തമായ മൊട്ടക്കുന്നുകളിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 8,213 സഞ്ചാരികളാണ് കാഴ്ചകൾ കാണാനെത്തിയത്. സാഹസിക പ്രേമികളുടെ പ്രിയകേന്ദ്രമായ വാഗമൺ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ 4,513 പേർ സന്ദർശനം നടത്തി. മൂന്നാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ 4,002 സഞ്ചാരികളെത്തി.
ഉൾനാടൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ജനപ്രവാഹം
പരമ്പരാഗത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇടുക്കിയുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളും ഇത്തവണ സഞ്ചാരികൾ കീഴടക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണപുരം, രാജാക്കാട് പൊന്മുടി, കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ്, കനകക്കുന്ന്, സേനാപതി മരച്ചുവട് വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ, ഉൾനാടൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വർധിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകുന്നുണ്ട്. പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ, കൃത്യമായ വഴികാട്ടി ബോർഡുകൾ എന്നിവയുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും ആവശ്യം.
'ഇവിടെ മൂന്നാറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ തീരുമാനം പൊലയാണ് എല്ലാം. അനിയന്ത്രിതമായ പാർക്കിങ് റോഡിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല. ട്രാഫിക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യമായ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റായി വന്നാൽ പോലും വന്ന സ്ഥലം മുഴുവനായി കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്', യാത്രക്കാരനായ ഫൈസൽ പറഞ്ഞു. 'ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ട്രാഫിക്കാണ്. ശനി,ഞായർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം വണ്ടി അനക്കാൻ കഴിയില്ല', ഇടുക്കിയിൽ എത്തിയ മറ്റൊരു യാത്രികൻ തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു.
പ്രതീക്ഷയോടെ മലയോരം
കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തിരിച്ചടികളിൽ തളർന്ന മലയോര മേഖലയ്ക്ക് ടൂറിസം രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ വൻ മുന്നേറ്റം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. വ്യാപാരികൾ, ഹോംസ്റ്റേ ഉടമകൾ, ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി ടൂറിസം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ അവധിക്കാല തിരക്ക് പുതിയ ജീവവായുവായി മാറുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ജില്ലയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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