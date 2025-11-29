മതിയായ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളില്ല; 'ആകാശ ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് പൂട്ട് വീണു', നടത്തിപ്പുകാര്ക്കെതിരെ കേസ്
ഇടുക്കി ആനച്ചാലിലെ സ്കൈ ഡൈനിങ് അടച്ച് പൂട്ടി. സതേൺ സ്കൈസ് എയ്റോഡൈനാമിക്സിനെതിരെയാണ് നടപടി. ഇന്നലെ സഞ്ചാരികള് ഡൈനിങ്ങില് കുടുങ്ങിയതോടെയാണ് നടപടി.
Published : November 29, 2025 at 10:28 AM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കി ആനച്ചാലിൽ ആകാശ ഭക്ഷണ ശാലയിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ സ്ഥാപനം താത്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശിച്ചു. സതേൺ സ്കൈസ് എയ്റോഡൈനാമിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് മതിയായ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമോ നൽകിയത്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
സാഹസിക വിനോദമായ ആകാശ ഭക്ഷണശാല ഒരുക്കിയ ഇടുക്കി ആനച്ചാലിലെ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് നടപടി. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ജില്ലാ കലക്ടരുടെ നിർദേശപ്രകാരം തഹസിൽദാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥാപനത്തിന് മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് സതേൺ സ്കൈസ് എയ്റോഡൈനാമിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം താത്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. നടത്തിപ്പുകാരായ സോജൻ, ഉടുമ്പന്നൂർ പുളിക്കമറയിൽ പ്രവീൺ എന്നിവർക്കെതിരെ വെള്ളത്തൂവൽ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിന് എത്തിയ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശികളായ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലയാളി വിനോദ സഞ്ചാരികളും സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരിയുമാണ് മണിക്കൂറുകൾ 120 അടി ഉയരത്തില് കുടുങ്ങിയത്. ആകാശ ഭക്ഷണശാല കാബിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിലെ സെൻസറുകൾ തകരാറിലായതായിരുന്നു കാരണം. എന്നാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഇവർ കുടുങ്ങിയിട്ടും സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ വിവരം അറിയിച്ചില്ലെന്നും സബ് കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സംഘം മൂന്നാറിൽ നിന്ന് എത്തിയതെന്നും ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിനോദ സഞ്ചാരികൾ അടക്കം കുടുങ്ങിയിട്ടും ക്രെയിനിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സ്ഥാപനത്തിനായില്ല. പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാർ ശ്രമിച്ചെന്നും തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായെന്നുമാണ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ വിശദീകരിച്ചത്. 16 പേരുടെ ഇരിപ്പിടം ഉള്ള ആകാശ ഭക്ഷണ ശാലയിൽ നാല് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലാണ് അതിവേഗ രക്ഷയായത്.
സംഭവത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മൂന്നാര് അടിമാലി എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തിയത്. ജീവനക്കാരി അടക്കം അഞ്ച് പേരാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടതെന്നും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 5 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കിയെന്നും ഫയര്ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു.
സെൻസറിന് തകരാറുണ്ടായതാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാര് ഫയര് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല് അപകടം നടന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അപകട വിവരം തങ്ങളെ അറിയിച്ചതെന്നും ഇവിടെയുള്ളവര് ഇക്കാര്യം തങ്ങളെ ആദ്യം അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും ഫയര്ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
നാലംഗ കുടുംബം ഇതില് കുടുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ അരമണിക്കൂറില് സഹായത്തിനായി പൊലീസോ ഫയര് ഫോഴ്സോ വന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികളും പ്രതികരിച്ചു. "ഇത് ആകാശത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ അതിസാഹസിക വിനോദമാണ്, ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. നാലംഗ കുടുംബം ഇതില് കുടുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ അരമണിക്കൂറില് സഹായത്തിനായി പൊലീസോ ഫയര് ഫോഴ്സോ വന്നില്ല" പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.
ഇടുക്കി ആനച്ചാലിൽ അടുത്തിടെയാണ് ആകാശത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി അഡ്വെഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. 120 അടി ഉയരത്തിലാണ് ആകാശത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പദ്ധതി. അരമണിക്കൂറിലേറെ സമയമാണ് അവിടെ ചെലവിടുക. ഒരേസമയം 15 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആകാശക്കാഴ്ച്ച ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി.
