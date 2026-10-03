കൂമ്പാറയിൽ ട്രാവലർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
കക്കാടംപൊയിലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി തിരികെ കാളികാവിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് അപകടം. കൂമ്പാറ കഴിഞ്ഞ് മരഞ്ചാട്ടിയിലെ കൊടും വളവിൽ എത്തിയതോടെ പെട്ടെന്ന് ട്രാവലർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.
Published : October 3, 2026 at 5:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: കക്കാടംപൊയിൽ കാരശേരി റോഡിൽ മരഞ്ചാട്ടിയിൽ ട്രാവലർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം. കാളികാവ് സ്വദേശികളുടെ കുട്ടിയായ അമിത്ഷ് അദാം ആണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മാതൃ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽഎത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപകടത്തിൽ യാത്രക്കാരും ഡ്രൈവറും ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടം. കക്കാടംപൊയിലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി തിരികെ കാളികാവിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
കൂമ്പാറ കഴിഞ്ഞ് മരഞ്ചാട്ടിയിലെ കൊടും വളവിൽ എത്തിയതോടെ പെട്ടെന്ന് ട്രാവലർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ യാത്രക്കാരുടെ കരച്ചിലും ബഹളവും കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികളും ഇതുവഴി പോയ മറ്റു യാത്രക്കാരും ചേർന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. എന്നാൽ യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനം ഉയർത്തിയാണ് വാഹനത്തിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
''വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം എടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി പൊളിച്ചാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നര ഒന്നേമുക്കാലോടടുപ്പിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്'', എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റവരെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ആംബുലൻസുകളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലുമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കും മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസപ്പെട്ടു. ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഉയർത്തി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രാവലർ പൂർണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് മരഞ്ചാട്ടിയിലെ ഈ കൊടും വളവിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഓട്ടോറിക്ഷയും ബൈക്കും ഇവിടെ അപകടത്തിൽ പെട്ടിരുന്നു. പലപ്പോഴും റോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും അമിത വേഗതയുമാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുള്ളത്. കൂടാതെ അപകട സൂചനകൾ ഒന്നും സ്ഥാപിക്കാത്തതും അപകടങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്ടുകാർ.
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