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ഇടുക്കിയില്‍ തിമിര്‍ത്ത് പെയ്‌ത് മഴ; വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടച്ചു, രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം

ഇടുക്കിയില്‍ ശക്തമായ മഴ. രാത്രികാലങ്ങളില്‍ മലയോര മേഖലകളില്‍ യാത്രാ വിലക്ക്. ടൂറിസ്റ്റ്‌ സ്‌പോട്ടുകള്‍ അടച്ചു.

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Photo from Idukki. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 10:13 AM IST

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ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയും. മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഇടുക്കിയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടച്ചു. മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയ്‌ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.

അലർട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ സാഹസിക വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചിടാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകി. അതേസമയം മൂന്നാറിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി ഉള്ളതിനാൽ പഴയ മൂന്നാറിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ്. വാഹനങ്ങൾ സിഎസ്ഐ പള്ളിക്ക് സമീപത്തുനിന്നും ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള പാലം കടന്നുവേണം ടൗണിൽ എത്താന്‍.

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ഇടുക്കിയിൽ ഇടവിട്ട് മഴ തുടരുകയാണ്. അടിമാലി പഴംമ്പള്ളിച്ചാലിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കൊച്ചി - ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ പലയിടത്തും മരം വീണു. അതേസമയം അടിമാലി മേഖലയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേര്യമംഗലം-വാളറ റോഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാല്‍ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നു

മഴ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നു. അടിമാലി ജിഎല്‍പി സ്‌കൂള്‍ പഴമ്പിള്ളിച്ചാലിലാണ് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത്. എട്ട് സ്ത്രീകളും 6 പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പടെ 17 പേരാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത്.

നാട് നടുങ്ങിയ സംഭവം

വട്ടവട കൊട്ടാക്കാമ്പൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചില്‍ രണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചത്. മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ഷെഡില്‍ അഭയം തേടിയ തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊട്ടാക്കമ്പൂര്‍ സ്വദേശിയായ ചിന്നമ്മ, സഹോദരന്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറിയമ്മയ്‌ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ നാട്ടുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അപകടം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെത്തിയത്. മൂവരും അഭയം പ്രാപിച്ച ഷെഡ്‌ മുഴുവന്‍ മണ്ണിനടിയിലായിരുന്നു. സ്ഥലത്തേക്ക് യന്ത്ര സാമഗ്രികളും വാഹനങ്ങളും എത്തിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൈകള്‍ കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാര്‍ മണ്ണെല്ലാം മാറ്റി മൂവരെയും പുറത്തെടുത്തത്.

ഹൈറേഞ്ചിൽ അതീവ ജാഗ്രത

വട്ടവട, പാമ്പാടുംചോല, കൊട്ടാക്കമ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇടവിട്ടില്ലാതെ മഴ തുടരുകയാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ മണ്ണിൽ ജലാംശം കൂടിയത് ദുരന്ത സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം മേഖലകളിലും വനമേഖലയോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിലും മഴ ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

അപകടകരമായ രീതിയിൽ മലഞ്ചെരുവുകളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ മാറണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. കൃഷിയിടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ വൻ ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തില്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാക്കമ്പൂർ ഗ്രാമം.

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