ETV Bharat / state

മൂന്നാർ യാത്രയിൽ ഈ 'തൂങ്ങുന്ന അത്ഭുതം' കാണാൻ മറക്കല്ലേ; സാഹസികതയും കുളിർമയും തേടി സഞ്ചാരികൾ

യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്‌ടമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ?.സ്ഥിരം പോകുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് ഇത്തവണ മറ്റൊരു സ്ഥലം നോക്കിയാലോ? നല്ല കാലാവസ്ഥയും മനസിന് കുളിര്‍മയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം.

Inchathotti Thookkupaalam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 8:30 PM IST

|

Updated : May 1, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: യാത്രകൾ എന്നും മനോഹരമാണ്. ഓരോ യാത്രയും നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലതാണ്. ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും മനസിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ചുരുക്കമെന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരിടമാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി.

മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മാറുകയാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലവും സമീപത്തെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി ഗ്രാമവും. യാത്രാമധ്യേ ഒന്ന് നിർത്തി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും സാഹസിക അനുഭവം തേടാനും സഞ്ചാരികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണിത്.

സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തൂക്കുപാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം. ഏകദേശം 185 മീറ്റർ നീളമാണ് പാലത്തിനുള്ളത്. വിശാലമായി ഒഴുകുന്ന പെരിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാലം, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കീരംപാറ പഞ്ചായത്തിലെ ചാരുപ്പാറ പ്രദേശത്തെയും കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപാലമാണ്.

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ രൂപകലൽപനയും നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ചത്. പെരിയാറിൻ്റെ മുകളിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാലത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവം സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രത്യേക ആകർഷണമാണ്.

വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആകർഷണമായി ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം (ETV Bharat)

"ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരുപാട് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം.നല്ല കാലവസ്ഥായാണ് ഇവിടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ സാധിച്ചത്തിൽ. ഇപ്പോഴിതാ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്", വിനോദസഞ്ചാരിയായ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു.

നടത്തത്തിനൊത്ത് ചാഞ്ചാടുന്ന പാലം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സാഹസികതയും ആവേശവും നൽകുന്നു. പാലം കടന്ന് അക്കരയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുഴയുടെയും ഇരുകരകളിലേയും ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും പച്ചപ്പും കണ്ണിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും സന്ദർശകർക്ക് സാധിക്കും.

പുഴക്കരയിൽ ഇറങ്ങി ശാന്തമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനും സന്ദർശകർക്ക് അവസരമുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദവും പ്രകൃതിയുടെ നിശബ്‌ദതയും ചേർന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവം മനസിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതാണ്. പാലത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അൽപം പേടിയുണർത്തുന്ന ചലനമുണ്ടാകുമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത.

കോതമംഗലം, നേര്യമംഗലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മധ്യവേനൽ അവധി ആരംഭിച്ചതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് ഇവിടെ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാർ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഒരു ചെറു ഇടവേളയായി ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലവും ഗ്രാമവും അനുഭവിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി ഉയരുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും , സാഹസികതയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം ഒരു മികച്ച യാത്രാ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.