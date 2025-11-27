റഗുലേറ്റര് കം ബ്രിഡ്ജില് ഒതുക്കല്ലേ, പാറപ്രത്തിന് ആവശ്യങ്ങളേറെയുണ്ട്; അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ടൂറിസത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടാകണം
പിണറായിയിലെ അതിമനോഹരമായ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ. ദിനംപ്രതി നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നു. ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വികസന നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം.
Published : November 27, 2025 at 7:58 PM IST
കണ്ണൂര്: അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പ്രദേശമാണ് പിണറായി, പെരളശേരി പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് അതിരിടുന്ന പാറപ്രം. പാറപ്രം റഗുലേറ്റര് കം ബ്രിഡ്ജ് പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടെ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരിക്കയാണ് ഇവിടം. പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
ജലഗതാഗതത്തിനും അനുബന്ധ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനുമായി പുഴ ഒരുങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വര്ഷം കഴിഞ്ഞു. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ദ്രവിച്ച് നാശോന്മുഖമായിരുന്ന റഗുലേറ്റര് കം ബ്രിഡ്ജ് ഏറെക്കാലത്തെ മുറവിളിക്ക് ശേഷമാണ് പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
ഇന്ന് പുഴയുടെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള് സഞ്ചാരികള്ക്ക് പുഴയ്ക്ക് കുറുകേയുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് കാണാന് കഴിയുന്നു. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ 99.6 മീറ്റര് നീളത്തില് റഗുലേറ്റര്, ജലഗതാഗതത്തിനായി നാവിഗേഷന് ലോക്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ഈ പ്രദേശം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായി മാറിയത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയുടെ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള പച്ചപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും സഞ്ചാരികള് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്.
പെരളശേരി, പിണറായി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് റഗുലേറ്റര് കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഇരുകരയിലും നടന്നുല്ലസിക്കാന് കഴിയുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. പുഴയുടെ ഗതിവിഗതികള് ആസ്വദിക്കാനും ഉദയാസ്തമനങ്ങള് വീക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നു. 1.5 മീറ്റര് വീതിയുള്ള നടപ്പാലമാണ് പ്രധാന ആകര്ഷണം.
കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി ഇന്നത്തെ നിലയില് പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 55.67 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വാട്ടര് റിസോഴ്സസ് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് പാറപ്രം റഗുലേറ്റര് കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതി. ജലഗതാഗതം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നാവിഗേഷന് ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചത്. ബോട്ട്, തോണി എന്നിവ ഇരു ഭാഗത്തും കടന്നു പോകാനുള്ള സംവിധാനവും ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുകരയിലും പാര്ക്കിങ് സൗകര്യവും പാര്ക്കും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയും പൂർണമാകാത്ത പദ്ധതികൾ
ആദ്യഘട്ട വികസനം മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അണക്കെട്ടിന് സമീപത്തെ മുന്നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ദ്വീപ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടി പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 400 മീറ്റര് നീളത്തില് കനാലിലൂടെ ബോട്ട് യാത്രക്കുളള പദ്ധതിയും ആലോചനയിലുണ്ടായിരുന്നു. മലനാട് റിവര് ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ബോട്ട് ടര്മിനലുകള് പാറപ്രത്ത് പണി തീര്ത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അതൊന്നും ഇനിയും പൂര്ണ സജ്ജമായിട്ടില്ല. ഒരു സ്വകാര്യ ബോട്ട് മാത്രമാണ് വല്ലപ്പോഴും സര്വീസ് നടത്തുന്നത്.
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പുഴയോട് ചേർന്ന് തന്നെ പാർക്ക് നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നാട്ടിലെ കൃഷിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക, മലബാറിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉൾനാടൻ ടൂറിസത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതും പുഴയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ പവിത്രന് ചാമ്പാട് പറയുന്നു.
1300 മീറ്റര് സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുഴയുടെ ഇരു വശത്തുമായി നിര്മിക്കാന് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വേഗത്തില് നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില് ഈ പ്രദേശം ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുദിനം ആളുകള് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നതോടെ ജലസ്രോതസും വര്ധിച്ചിരിക്കയാണ്. എന്നാല് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിലെ ഈ പ്രദേശം വിനോദ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്പോട്ടായി മാറ്റേണ്ടതാണ്.
കൂടുതല് ബോട്ട് സര്വീസുകളും വിനോദോപാധികളും ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമീണ ടൂറിസത്തിനും കാര്ഷിക ബന്ധ ടൂറിസത്തിനും ഒട്ടേറെ സാധ്യതകള് ഉളള പ്രദേശമാണിത്. സഞ്ചാരികള് കൂടുതല് എത്തിയാല് പുഴയോരത്തെ വീടുകളില് ഹോം സ്റ്റേ സജ്ജമാക്കുകയുമാവാം. കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങളില് നിന്നും എളുപ്പത്തില് എത്തിച്ചേരാന് കഴിയുന്നതാണീ പ്രദേശം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആലോചനയിലുളള പദ്ധതികളെല്ലാം പ്രാവര്ത്തികമാക്കാന് അധികാരികള് കനിയേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നിലവിലെ ആവശ്യം.
Also Read: ന്യൂജൻ വോട്ടര്മാരെ വലയിലാക്കാൻ പതിനെട്ട് അടവും പയറ്റി യുവ സ്ഥാനാര്ഥികള്, ഇത്തവണത്തെ ഗ്ലാമറസ് താരങ്ങള് ഇവര്...