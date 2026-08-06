ടൂറിസ്റ്റുകൾ നോക്കിനിൽക്കെ ജീപ്പ് സഫാരി ഡ്രൈവർക്ക് ക്രൂരമർദനം; പൂപ്പാറയിൽ ക്രമസമാധാനം തകരുന്നതായി ആശങ്ക; ഈസ്റ്റ് മൂന്നാർ സിൻഡിക്കേറ്റ് തെരുവിൽ!
സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാർ ജീപ്പ് സഫാരി സിൻഡിക്കേറ്റ്
Published : August 6, 2026 at 7:27 PM IST
ഇടുക്കി: ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കേണ്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനം തകരുന്നതായി ആശങ്ക. പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സാക്ഷിയാക്കി പൂപ്പാറയിൽ ജീപ്പ് സഫാരി ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ പ്രാദേശികവാസിയുടെ ക്രൂരമായ അതിക്രമമുണ്ടായി. സഫാരി ഡ്രൈവർ നിജിന് നേരെ പ്രദേശവാസിയുടെ മർദ്ദനമുണ്ടായത്.
സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാർ ജീപ്പ് സഫാരി സിൻഡിക്കേറ്റ്. ഡ്രൈവർമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അക്രമിക്കതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പൂപ്പാറയിൽ പ്രതിഷേധം പ്രകടനം നടത്തി. തോണ്ടിമല - അക്കാ തങ്കച്ചി പാറ റൂട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകളുമായി ജീപ്പ് സഫാരി നടത്തുകയായിരുന്ന ഡ്രൈവർ നിജിനാണ് പ്രാദേശികവാസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. തോട്ടം തൊഴിലാളികളും പ്രദേശവാസികളുമാണ് ആക്രമിച്ചത്. ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഭയന്നുവിറച്ച് നോക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു ഈ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം. കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകാൻ ഈ സംഭവം കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടി
ശാന്ത സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം തേടിയാണ് സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിലേക്കും പൂപ്പാറയിലേക്കും എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ടൂറിസം ഗൈഡുകൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും നേരെ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഹോംസ്റ്റേ-റിസോർട്ട് ഉടമകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക പെട്രോളിംഗും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.
Also Read: പ്രളയബാധിതർ പട്ടിണിയിലേക്ക്? തലവടി മാവേലി സ്റ്റോറിൽ അരി തീർന്നു; ക്യാമ്പുകളിലെ കഞ്ഞിവീഴ്ത്തൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ!