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ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് ഇനി വിവിധ നിറങ്ങളാകാം; വെള്ള നിറമെന്ന ഏകീകൃത കളര്‍ കോഡ് പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍

വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ഓള്‍ ഇന്ത്യ പെര്‍മിറ്റ് ചട്ടങ്ങളും പരിഗണിച്ച് നടപടി

TOURIST BUS COLOUR CODE L INDIA TOURIST PERMIT KERALA TRANSPORT DEPARTMENT MOTOR VEHICLES ACT
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 7:01 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് വെള്ള നിറം മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന മുന്‍ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഏകീകൃത കളര്‍ കോഡ് പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ 2023-ലെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് വെഹിക്കിള്‍സ് പെര്‍മിറ്റ് ചട്ടങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടി. വി അനുപമ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു

റോഡ് സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി ബസുകളില്‍ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ വലിയ ചിത്രങ്ങളും എഴുത്തുകളും പാടില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, കേരള മോട്ടോര്‍ വാഹന ചട്ടം 264 പ്രകാരം 2021 ഓഗസ്റ്റ് 11-നാണ് ലൈറ്റ് മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ അല്ലാത്ത കോണ്‍ട്രാക്ട് കാര്യേജ് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഏകീകൃത കളര്‍ കോഡ് നടപ്പാക്കിയത്. എന്നാല്‍, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഓള്‍ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെര്‍മിറ്റ് ചട്ടങ്ങളില്‍ ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക നിറം നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടില്ല.

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2021-ല്‍ നടപ്പാക്കിയ ഏകീകൃത കളര്‍ കോഡ് പുനഃപരിശോധിക്കും

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ഓള്‍ ഇന്ത്യ പെര്‍മിറ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കേരളത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുമ്പോള്‍, സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കളര്‍ കോഡ് വിനോദസഞ്ചാര ഗതാഗത മേഖലയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചതായി പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കാരണം ഉടമകള്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വാഹനം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത് മോട്ടോര്‍ വാഹന നികുതി, പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് എന്നിവയിലൂടെയുള്ള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തില്‍ ഇടിവ് വരുത്താന്‍ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, 1988-ലെ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 67 പ്രകാരം ലഭിച്ച അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് പുനഃപരിശോധനാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. കേന്ദ്ര ചട്ടങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്‍ ഉത്തരവുകളും പൂര്‍ണമായി പാലിച്ച്, 2021-ലെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തുടര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ അതോറിറ്റിയോട് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, റോഡ് സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി ബസുകളുടെ ബോഡിയിലും സുരക്ഷാ ഗ്ലാസുകളിലും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഭീമന്‍ ചിത്രങ്ങളോ എഴുത്തുകളോ പതിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പുതിയ നടപടികളെന്നും വിജ്ഞാപനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

TOURIST BUS COLOUR CODE
INDIA TOURIST PERMIT
KERALA TRANSPORT DEPARTMENT
MOTOR VEHICLES ACT
KERALA TOURIST BUSES

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