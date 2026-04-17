കഠിനമായ ചൂട്; സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവ്, വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല പ്രതിസന്ധിയില്
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് കത്തിക്കയറുന്ന വേനല് ചൂടും ടൂറിസം മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയായിരിക്കുകയാണ്
Published : April 17, 2026 at 7:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് കത്തിക്കയറുന്ന വേനല് ചൂടും ടൂറിസം മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ഇതുവരെ കടന്നുപോകാത്തത്ര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് തങ്ങള് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ആഴ്ചകളായി ശിക്കാരയിലേക്കു സഞ്ചാരികളെ കിട്ടാനില്ലെന്നും ശിക്കാര ഉടമയായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഫറൂഖ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ വരുമാനം ഏതാണ്ട് പൂര്ണമായും നിലച്ച സ്ഥിതിയിലാണ്. താന് സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് ഒന്പതു ശിക്കാര വള്ളങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്, ശിക്കാരയിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് ദിവസകൂലിയായ 500 രൂപ നല്കാന് പോലും തങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. കൊറോണ സമയത്ത് പോലും ഇത്ര മോശം സ്ഥിതി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഫറൂഖ് പറയുന്നത്.
ആഴ്ചകളായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കടുത്ത ചൂടാണ് സഞ്ചാരികള് കുറയാന് കാരണം. മാര്ച്ച് മാസത്തില് പരീക്ഷാ കഴിയുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണരുന്നതാണ് പതിവെങ്കിലും ഇത്തവണ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. മുന് വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് മേഖലയിലുള്ളവര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന് അയവു വരാത്ത സാഹചര്യത്തില് പ്രവാസി മലയാളികള് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് കുറഞ്ഞതും മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗള്ഫ് മേഖലയില് അവധിക്കാലമായിട്ടും വിമാന സര്വീസുകളുടെ കുറവും ഭാരിച്ച ടിക്കറ്റ് ചാര്ജ്ജും മൂലം പലരും കുടുംബസമേതം നാട്ടിലേക്കു വരാന് വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചതും മറ്റൊരു കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ശിക്കാര, പുരവഞ്ചി (ഹൗസ് ബോട്ട്) മേഖലയെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രില് മാസത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം മുന് വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞെന്ന് ഓള് കേരള ഹൗസ് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് യൂണിയന് സെക്രട്ടറി അരുണ് മുട്ടേല് പറഞ്ഞു.
മുന് വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 60 മുതല് 65 ശതമാനം ബിസിനസാണ് പുരവഞ്ചികള്ക്കു നഷ്ടമായത്. അസഹനീയമായ ചൂട് കാരണം പ്രീമിയം പുരവഞ്ചികളാണ് സഞ്ചാരികള് കൂടുതലായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് പുരവഞ്ചി ഉടമയായ ഷിരാസ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ മുഴുവന് എയര് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാത്ത പുരവഞ്ചികള്ക്കു ബുക്കിങ് കുറഞ്ഞു. ഇത്തവണ വിഷു സമയത്തു പോലും പുരവഞ്ചികള്ക്കു ബിസിനസ് കുറവായിരുന്നെന്നും 150 മുതല് 200 വള്ളങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണ് സഞ്ചാരികളെ ലഭിച്ചതെന്നും ഷിരാസ് പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശീയരും അന്തര് സംസ്ഥാന സഞ്ചാരികളുമാണ് മാര്ച്ച്, ഏപ്രില് മാസങ്ങളില് കൂടുതലായി സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികള്. എന്നാല്, ഇക്കൊല്ലം തദ്ദേശീയരുടെ എണ്ണത്തില് പോലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായെന്നാണ് മേഖലയിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. സ്കൂള് അടച്ചതിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായി വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില് പോകുന്നവരിലും കുറവുണ്ടായി.
ഹില് സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് പോലും കുറവുണ്ടായെന്ന് കേരള ടൂറിസം ഡെവലെപ്മെൻ്റ് കോര്പ്പറേഷന് (കെ.ടി.ഡി.സി.) അധികൃതര് പറഞ്ഞു. ആകെ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് ഏകദേശം 30 ശതമാനത്തോളം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും കെ.ടി.ഡി.സി. അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
യു.കെ, ഫ്രാന്സ്, ജര്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്നിന്നുള്ള അനവധി സഞ്ചാരികള് പാക്കേജുകള് റദ്ദാക്കിയെന്ന് അരുണ് മുട്ടേല് പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പില് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പല വിമാന സര്വീസുകള്ക്കും ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് വഴി പോകുന്നതാണ് പാക്കേജ് റദ്ദാക്കാന് കാരണം. തൻ്റെ പുരവഞ്ചിയില് വിദേശികള് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഏഴ് ട്രിപ്പുകളാണ് അവര് റദ്ദാക്കിയത്. ഇതില്നിന്നു മാത്രം തനിക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളില് നഷ്ടം സംഭവിച്ചെന്നും അരുണ് പറഞ്ഞു.
സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പലരെയും വിമാന ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില വര്ധനവ് ബാധിച്ചെന്ന ടൂര് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് പറഞ്ഞു. പാചക വാതക പ്രതിസന്ധിയും യാത്രാ വിലങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഭക്ഷണശാലകളും അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെയും ഭക്ഷണം പുനക്രമീകരിച്ചതോടെയും യാത്രാ മധ്യേ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങള് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതും സഞ്ചാരികളെ യാത്രയില്നിന്നു പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നുണ്ട്.
ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം സഹിക്കാനാവുന്നതിലും കൂടുതലാണെന്ന് യാത്രക്കാരിയായ ഡോ. ആതിര പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് യാത്ര ചെയ്തു . എന്നാല്, ബസിനകത്തെ ചൂട് അസഹനീയമായതോടെ പകുതി വഴിയില് ഇറങ്ങി മറ്റു മാര്ഗം നോക്കേണ്ടി വന്നു. പ്ലാന് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റു യാത്രകള് ഉടനെ നടത്തുന്നില്ലെന്നും ആതിര പറഞ്ഞു.
