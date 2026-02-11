ETV Bharat / state

വികസനത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ; പാടുന്ന പടവാളിൻ്റെ ജന്മ സ്ഥലത്ത് ഇനി പൈതൃക കാര്‍ഷിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം

രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കവി ഭവനം കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്.

thirumumb heritage agri tourism center (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 8:18 PM IST

കാസർകോട്: പ്രശസ്‌ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും വിപ്ലവ കവിയും ഭക്തകവിയും ആയിരുന്ന ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പിൻ്റെ പേരിൽ പൈതൃക കാര്‍ഷിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. പൈതൃക താമസ സൗകര്യം, ബയോ പാർക്കുകൾ, ഏറുമാടം സംസ്‌കൃതി പാർക്ക്, എക്‌സിബിഷൻ ഹാൾ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ്, ഗോശാല, ആട്, താറാവ്, മത്സ്യ വളർത്തു കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആകർഷണങ്ങളോടെയാണ് തിരുമുമ്പ് പൈതൃക കാര്‍ഷിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

പാടുന്ന പടവാളിൻ്റെ ജന്മ സ്ഥലത്ത് ഇനി പൈതൃക കാര്‍ഷിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം (ETV Bharat)

പിലിക്കോട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഉത്തരമേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം. തിരുമുമ്പിൻ്റെ വീടും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പീലിക്കോട് ഉത്തരമേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്.

രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കവി ഭവനം കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. ഏറെ പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ് തിരുമുമ്പ് ഭവനം. അറിവിനും ആസ്വാദനത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏവരും ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്.

പഠനത്തിനും വിനോദത്തിനും
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പഠനത്തിനും വിനോദത്തിനും ഉപകരിക്കും വിധമാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ചാണകം മെഴുകിയ ധ്യാനകേന്ദ്രം, ബാംബൂ പാർക്ക്, ഫ്രഷ് ഫ്രം ഫാം വിപണന കേന്ദ്രം എന്നിവയും പ്രധാന ആകർഷങ്ങളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുമുമ്പ് കാർഷിക സംസ്‌കൃതി പഠനകേന്ദ്രം സമുച്ചയം നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പാടുന്ന പടവാൾ

പാടുന്ന പടവാൾ എന്ന് ഇ.എം.എസ്. വിശേഷിപ്പിച്ചയാളാണ് ടി.എസ്.തിരുമുമ്പ്. 'തലനരയ്ക്കുവതല്ലെൻ്റെ വൃദ്ധത്വം തല നരയ്ക്കാത്തതല്ലെൻ്റെ യുവത്വവും' എന്നു തുടങ്ങുന്ന കവിത കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടാണ്. ടി.എസ്.തിരുമുമ്പ് ഇന്ന് പരക്കേ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പാട്ടിൻ്റെ പേരിലാണ്.

അത്യുത്തരകേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മലബാർ മേഖലയിലാകെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും തുടർന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അഹോരാത്രം ത്യാഗപൂർവം പ്രവർത്തിച്ച വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു തിരുമുമ്പ്. അതിനുള്ള ബഹുമുഖപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നുമാത്രമായിരുന്നു കവിതയും പാട്ടുകളും.

സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ തൂലിക ചലിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് തിരുമുമ്പ് . പിന്നീട് ജനകീയസമരങ്ങളുടെ കവിയായിരുന്നു തിരുമുമ്പ് കർഷക സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കവിത എഴുതി തുടങ്ങി സമരങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ആ തൂലികത്തുമ്പിൽനിന്ന് പിറന്നു. 1937-ൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്‌ചപ്പതിപ്പിൽ 'ഞാനും കവിതയും' എന്ന കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ദേവീഭാഗവതം', 'വിഷഭാഗവതം', 'സൗന്ദര്യലഹരി സ്‌തോത്രം' എന്നീ കൃതികൾ വളരെ പ്രശസ്‌തമാണ്.

THIRUMUMB HERITAGE AGRI TOURISM

