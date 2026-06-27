കോഴിക്കോട് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പുഴയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ടൂർ ഗൈഡിനെ കാണാതായി
മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഷിബിലിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു മുൻപും നിരവധി തവണയാണ് ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടത്
Published : June 27, 2026 at 8:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: ആനക്കാംപൊയിൽ സമീപം പതങ്കയത്ത് ഇരുവഞ്ഞി പുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒരാളെ കാണാതായി. മലപ്പുറം കിഴിശ്ശേരി സ്വദേശി ഷിബിലിനെയാണ് കാണാതായത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് അംഗസംഘമാണ് പതങ്കയത്ത് സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയത്. ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന ഗൈഡ് ആണ് ഷിബിൽ.
ടൂറിന് എത്തിയ സംഘം പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായി. അതോടെ ഇവർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. ഈ സമയം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഷിബിൽ കുലംകുത്തി ഒഴുകുന്ന പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിനിടയിൽഇവരുടെ ബഹളം കേട്ട് പ്രദേശവാസികളും ഓടിയെത്തി. ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ പുഴയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഷിബിലിനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഷിബിലിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയും നിരവധി തവണയാണ് ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടത്. ഏറനാൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് പലരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷവും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇതിന് സമീപത്ത് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഏറെ ദൂരെ നിന്നും പുഴയിൽ പൊങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
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മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർ പലപ്പോഴും പ്രദേശവാസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും വക വെക്കാതെയാണ് പുഴയിൽ ഇറങ്ങാറുള്ളത്. വനത്തിനുള്ളിൽ മഴപെയ്താൽ പുഴയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വഴുക്കുളള വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞപുഴയിൽ മഴക്കാലത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ അപകടസാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയിൽ നിരവധി തവണയാണ് പുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പുഴകളിലും നദികളിലും കുളിക്കാനും വിനോദത്തിനും ഇറങ്ങന്നുവർ സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കെണ്ടതാണ്.
കനത്ത മഴയുള്ളപ്പോൾ മലയോര മേഖലകളിലേക്കും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള വിനോദയാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. പുഴകൾ മുറിച്ചുകടക്കാനോ, കുളിക്കാനോ, മീൻപിടിക്കാനോ ഒരു കാരണവശാലും ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങരുത്. ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ പാലങ്ങളിൽ കയറി നിൽക്കുകയോ സെൽഫി എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
📞 സഹായത്തിന് ബന്ധപ്പെടാം
- പോലീസ്: 112
- ഫയർ ഫോഴ്സ്: 101
- ദിശ (ആരോഗ്യ സഹായം): 1056
- ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 1077 (ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി)
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