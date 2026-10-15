അനധിക്യത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്ക് ആശ്വാസം: ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചു
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ നാല് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കണമെന്ന മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ ആവശ്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവ്.
Published : October 15, 2026 at 11:12 AM IST
എറണാകുളം: അനധിക്യത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയ്ക്ക് ആശ്വാസം. ശിക്ഷ വിധിച്ച വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചു. തച്ചങ്കരിയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ നാല് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കണമെന്ന മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ ആവശ്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവ്.
2003 മുതൽ 2007 വരെ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് അഴിമതിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസിലാണ് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി തച്ചങ്കരിക്ക് നാല് വർഷം തടവും 30.84 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. സ്വത്ത് മാതാവ് വഴി കൈമാറി കിട്ടിയതെന്നും, ഇക്കാര്യം വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നുമാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ വാദം. എന്നാൽ ഇത് വാമൊഴി മാത്രമല്ലേ എന്നും, വാക്കാലുള്ള മൊഴി എങ്ങനെ തെളിവായി പരിഗണിക്കുമെന്നും വാദത്തിനിടെ കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു.
13 വർഷം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം
വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് 2007ലാണ് വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലും പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു. പിന്നീട് 2013ൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. അവിടെനിന്നും മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്കും പിന്നീട് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയിലേക്കും കേസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കേസിൽ 128 സാക്ഷികളെയാണ് കോടതി വിസ്തരിച്ചത്.
മാതാപിതാക്കൾ വഴി കൈമാറിക്കിട്ടിയ കുടുംബ സ്വത്താണ് ഇതെന്നായിരുന്നു വിചാരണ വേളയിൽ തച്ചങ്കരിയുടെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ ക്ലോസ് രണ്ട് പ്രകാരമാണ് തച്ചങ്കരി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, തനിക്ക് അടുത്തിടെ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതാണെന്നും കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന് തച്ചങ്കരി കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും നിരവധി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
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കേസിൽ സമയബന്ധിതമായി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. കേസിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന തച്ചങ്കരിയുടെ ഹർജി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തച്ചങ്കരി ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച വിചാരണയിൽ ആദ്യത്തെ 28 ദിവസം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നു. ജൂൺ 30ന് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു നിർദേശമെങ്കിലും പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ സമയം നീട്ടിനൽകുകയായിരുന്നു.
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