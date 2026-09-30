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വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിന് ടോൾ പ്ലാസയിൽ പിരിവ്; നിയമ പോരാട്ടവുമായി റിട്ട. കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിന് ടോൾ പിരിവ് നടത്തിയതിന് പ്രതിഷേധവുമായി സി.എം സുനിലേശൻ. 135 രൂപ ഫാഷ്‌ടാഗ് വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
Sunileshan with car (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 3:45 PM IST

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കെ. ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന് പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിന്ന് ടോൾ പിരിവ്. അരങ്ങാടത്ത് പ്രതീക്ഷയിൽ കെഎസ്ഇബി റിട്ട. സീനിയർ സൂപ്രണ്ടും പ്രവർത്തകനുമായ സി.എം സുനിലേശൻ്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിനാണ് 135 രൂപ ഫാസ്‌ടാഗ് വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.

സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതി രാവിലെ 5:59-ന് തൻ്റെ വാഹനം പന്തീരങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസ കടന്നുപോയെന്നും 135 രൂപ ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചതായും കാണിച്ച് മകൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് സന്ദേശം വരികയും ചെയ്‌തു. ഈ സമയം വാഹനം വീട്ടുമുറ്റത്തുതന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സുനിലേശൻ വ്യക്തമാക്കി. അതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യവും പക്കലുണ്ട്. ​സംഭവത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ (ETV Bharat)

​"വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ടോ അതോ ഫാസ്‌ടാഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. വലിയ തുകകൾ റീച്ചാർജ് ചെയ്‌ത് നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അറിയാതെ പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതിന് പിന്നിൽ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ​ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊയിലാണ്ടി സബ് ആർടിഒ ഓഫീസിലും പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
ടോൾ പിരിവ് നടന്നതിന് ശേഷം വന്ന സന്ദേശം (ETV Bharat)

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ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പന്തീരങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ നേരിട്ടെത്തിയാൽ തുക തിരികെ നൽകാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഓൺലൈനായി നഷ്‌ടപ്പെട്ട തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
സുനിലേശൻ നൽകിയ പരാതി (ETV Bharat)

"ഫോണിൽ വന്ന എസ്എംഎസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ചതിക്കുഴിയിലേക്കായിരുന്നു പോകുക. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം തിരികെ കിട്ടാൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്ന് പന്തീരാങ്കാവിലെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
ഫാഷ്‌ടാഗ് (ETV Bharat)

ഇത്തരത്തിൽ പലരുടെയും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ. അത് മാത്രമല്ല ഇതേ നമ്പറിൽ മറ്റു വാഹനം പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുയാണ്. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അത് തൻ്റെ പേരിൽ വരുമെന്ന ഭയവും ആർ.സി ഓണറെ സംബന്ധിച്ച് ഉയരുകയാണ്. അതിനാൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും" സുനിലേശൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കേരളത്തിലെ പുതിയ ആറുവരി പാതയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാതെയും ഫാസ്‌ടാഗിൽ നിന്ന് പണം നഷ്‌ടപ്പെടാൻ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണുള്ളത്:

വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിന് ടോൾ പ്ലാസയിൽ പിരിവ് (ETV Bharat)

ടോൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മാനുവൽ എൻട്രി തെറ്റുകൾ:

ടോൾ പ്ലാസയിലെ സ്‌കാനറുകൾക്ക് ചില വാഹനങ്ങളുടെ ഫാസ്‌ടാഗ് കൃത്യമായി വായിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ വാഹന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാനുവലായി (ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത്) രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ അക്ഷരമോ അക്കമോ മാറിപ്പോയാൽ, ആ നമ്പറിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ (യാത്ര ചെയ്യാത്ത ആളുടെ) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കപ്പെടും.

വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ: നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അതേ നമ്പറിലുള്ള വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വാഹനം ടോൾ പ്ലാസയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫാസ്‌ടാഗിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടാം.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
സിസിടിവി ക്യാമറ (ETV Bharat)

ഒരു വാഹനത്തിന് ഒന്നിലധികം ടാഗുകൾ: ഒരേ വാഹനത്തിന് ഒന്നിലധികം ഫാസ്‌ടാഗുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാനും ഇരട്ട ഡിഡക്ഷൻ നടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യണം?

ഇത്തരം തെറ്റായ പണം ഈടാക്കലുകൾ തടയാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി (NHAI) കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ രീതിയിൽ പണം ഈടാക്കുന്ന ടോൾ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

നഷ്‌ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന വഴികൾ ഉപയോഗിക്കാം:

1. ദേശീയ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ: NHAI-യുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1033-ലേക്ക് വിളിച്ച് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

2. ഇമെയിൽ വഴി: നിങ്ങളുടെ ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ (Transaction ID, Vehicle Number) സഹിതം falsededuction@ihmcl.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് പരാതി അയക്കുക.

TOLL FRAUD TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME TOLL PLAZA SCAM
ടോൾ പിരിവ് നടന്നതിൻ്റെ രേഖ (ETV Bharat)

3. ബാങ്ക് പോർട്ടൽ: നിങ്ങളുടെ ഫാസ്‌ടാഗ് ഏത് ബാങ്കുമായാണോ (HDFC, ICICI, SBI മുതലായവ) ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്, ആ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്പ് വഴിയോ കസ്റ്റമർ കെയർ വഴിയോ 'Dispute' റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടോൾ പ്ലാസയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാഹനം അല്ല കടന്നുപോയതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ തുക പൂർണ്ണമായും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും.

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TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME
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TOLL PLAZA FEE CAR PARKED IN HOME

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