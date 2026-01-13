കുമ്പളയിൽ ടോൾ യുദ്ധം; എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം, വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എൻഎച്ച്എഐ
ഹൈക്കോടതിയിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിക്കരുതെന്നാണ് ആവശ്യം
Published : January 13, 2026 at 4:26 PM IST
കാസർകോട്: ദേശീയപാതയിൽ കുമ്പള ആരിക്കാടിയിലെ ടോൾ പിരിവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി. മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടോൾ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിക്കരുതെന്നാണ് ആവശ്യം.
അതേ സമയം ദേശീയപാത 66-ലെ തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്ങള വരെയുള്ള 39 കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ നിർമാണം പൂർണമായും പൂർത്തിയാകുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഈ പാതയിൽ ടോൾ (User Fee) ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 2025 നവംബർ 4-ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2008-ലെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഫീ റൂൾസ് സെക്ഷൻ 8 (2) പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്, അടുത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 13-ലെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് അപ്പീലും 2025 ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ പുതിയ ഹർജികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സ്റ്റേ ഉത്തരവും കോടതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വികസിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതിനാലും സർക്കാരിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വരുമാന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ 2026 ജനുവരി 12 രാവിലെ 8 മണി മുതൽ കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുവെന്നാണ് ദേശിയ പാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചത്.
ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നീക്കിയ ശേഷമാണ് ഇന്നലെ ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയത്. ഇതോടെയാണ് ടോൾ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
60 കിലോ മീറ്റർ ദൂരപരിധി എന്ന മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാണ് തലപ്പാടിക്ക് പുറമെ കുമ്പളയിലും ടോൾ പിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജിയിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി എന്ത് മറുപടി നൽകുമെന്നതും നിർണായകമാണ്.
കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾപിരിവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷ്റഫിനെ അടക്കം ഇന്നലെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു. ദേശീയപാതയിൽ തലപ്പാടിയിൽ ഒരു ടോൾ പ്ലാസ
നിലനിൽക്കെ 22 കിലോമീറ്റർ മാറി കുമ്പള ആരിക്കാടിയിലും ടോൾ പിരിവ് നടത്തുന്ന ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്.
ആരിക്കാടി ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിലവിലുള്ള തലപ്പാടി ടോൾ ബൂത്തും തമ്മിൽ അകലം 22 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ടോൾ പ്ലാസ
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.
