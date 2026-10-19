പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം രണ്ടുവയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവം; ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്തിലെ ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരോട് കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടി.
Published : October 19, 2026 at 12:22 PM IST
ആലപ്പുഴ: കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ രണ്ടുവയസുകാരൻ പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ അംഗം ടിസി ജലജ മോളാണ് നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. കാർത്തികപ്പള്ളി മഹാദേവികാട് സ്വദേശികളായ രാജേഷ് താര ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാഹുലാണ് മരിച്ചത്.
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്തിലെ ഐസിഡിഎസ് (ICDS) സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരോട് കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടിയതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഇതെന്നും വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
"സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞാൻ അവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളുടെ ദുരവസ്ഥയറിഞ്ഞ് മുൻപും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് കുട്ടികളെ വിട്ട് നൽകാൻ മാതാവ് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഉല്ലാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
''അധികൃതർ വീട് സന്ദർശിച്ച് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഗർഭിണിയായിരുന്ന താര കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ അധികൃതർ അവിടന്ന് പോയി. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. ആ കുട്ടിയും മരിച്ചു. കൈയിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. അന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ സംസ്കരിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരാണ് സഹായിച്ചത്,'' പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഉല്ലാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം വീടിന് ദോശമുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നുമുള്ള വിചിത്രവാദവും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നു. ഇയാള് സ്ഥിരം മദ്യപാനിയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ ജന്മദിനം പോലും ഇയാള്ക്ക് അറിയില്ലെന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ.
ഞായറാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായ വിളർച്ചയും പോഷകാഹാരക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഈ പ്രായത്തിൽ ഏകദേശം 12 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, കുട്ടിയുടെ ഭാരം 7.6 കിലോഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ കുട്ടിയുടെ പിതാവ്, ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം കാർത്തികപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
ഇവർക്ക് മറ്റ് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് (ഇതിൽ ഒരു നവജാത ശിശുവും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റൊരു കുട്ടി നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ ശനിയാഴ്ച വണ്ടാനം ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ കുട്ടികൾ പിതാവിനൊപ്പമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്.
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ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് രണ്ടുവയസുകാരനായ മകൻ മരിച്ച നിലയിൽ പിതാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി സംരക്ഷണയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മതിയായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ടിരുന്നു.
തുടർന്ന് ദമ്പതികളെയും കുട്ടികളെയും പത്തനാപുരത്തെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ദമ്പതികൾ വാടകവീട്ടിൽ താമസം തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. പോഷകാഹാരക്കുറവ്, രക്തക്കുറവ്, പരിചരണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്നാണ് പിതാവ് രാജേഷ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമായ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു.
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