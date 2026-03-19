സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, ഇന്ന് മാത്രം കുറഞ്ഞത് 4040 രൂപ
Published : March 19, 2026 at 4:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് (മാർച്ച് 19) വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 250 രൂപയും പവന് 2000 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 13,925 രൂപയും പവന് 1,11,400 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 255 രൂപയും പവന് 2040 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ന് മാത്രം 4040 രൂപ കുറഞ്ഞു.
18 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 11,445 രൂപയും പവന് 91,560 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 89,10 രൂപയും പവന് 71,280 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 5,745 രൂപയും പവന് 45,960 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റ് സ്വർണ വിലകൾ. ഇന്നലെയും വിപണിയിൽ രണ്ട് തവണയാണ് മാറ്റമുണ്ടായി.
രാവിലെ പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,16,320 രൂപയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,15,440 രൂപയുമായി വില താഴ്ന്നിരുന്നു. സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളി വിലയും കുറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 274.90 രൂപയും കിലോയ്ക്ക് 2,74,900 രൂപയുമാണ് നൽകേണ്ടത്. നിലവിലെ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ സ്വർണവില പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിലും താഴെയെത്താനാണ് സാധ്യത.
എന്നാൽ വിപണിവിലയുടെ കൂടെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ചേരുമ്പോൾ വില വീണ്ടും ഉയരും. ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് സാധാരണക്കാർക്കും ആഭരണപ്രേമികൾക്കും ആശ്വാസം ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വില അസ്ഥിരമാണ്. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണം ഔൺസിന് 5000 ഡോളറിന് താഴെയാണ് വില. 10.84 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 4,991.73 ഡോളറിലാണ് നിലവിലെ വ്യാപാരം. 0.22 ശതമാനമാണ് ഇടിവ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഇടിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഡോളര് കരുത്താര്ജിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ഉള്പ്പടെയുള്ള വിപണികളില് സ്വര്ണ വില കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ- രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന കാരണങ്ങള്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
സെന്ട്രല് ബോര്ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസിൻ്റെ 11-05-1994 ലെ സർക്കുലർ പ്രകാരം സ്ത്രീകള്ക്ക് 500 ഗ്രാം സ്വര്ണമാണ് പരാമാവധി കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന സ്വര്ണം. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്ക്ക് 250 ഗ്രാം സ്വർണവും അവിവാഹിതരോ വിവാഹിതരോ ആയ പുരുഷന്മാര്ക്ക് 100 ഗ്രാം തങ്കവും കൈവശം വയ്ക്കാനാണ് നിയമകരമായ അനുമതിയുള്ളത്.
