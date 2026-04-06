ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും ; രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 7:08 AM IST

തീയതി: 6-04-2026 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ഥി

നക്ഷത്രം: അനിഴം

അമൃതകാലം: 01:58 PM മുതൽ 03:30 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:42 PM മുതൽ 01:30 PM വരെ & 03:06 PM മുതൽ 03:54 PM വരെ

രാഹുകാലം: 07:50 AM മുതൽ 09:22 AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:18 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: കുടുംബത്തിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കാരണം അസന്തുഷ്‌ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ലനിലയിലായിരിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രതികൂലചിന്തകളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയേക്കാം.

കന്നി: ദിവസം മുഴുവന്‍ നിങ്ങള്‍ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലി നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. മനസും ശരീരവും ആരോഗ്യപൂര്‍ണമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോപ്പം സമയം ചെലവിടാൻ സാധിക്കും. വസ്‌തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ പറ്റിയ ദിവസമല്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

വൃശ്ചികം: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടും. സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. യാത്രകള്‍ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ധനു: ഇന്ന് യാത്രക്ക് പറ്റിയ ദിവസമല്ല. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലി സമർദം കൂടാൻ സാധ്യത. പണം സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അനാവശ്യമായ ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കുക.

മകരം: അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. തൊഴിൽ രംഗത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസുക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല.

കുംഭം: ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിക്കും. ഏൽപിച്ച ജോലികള്‍ നിങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്‌ത് തീർക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഏറെ നേരം സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്തെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയവും ആഹ്ളാദത്തിന് കാരണമാകും.

മീനം: തൊഴില്‍പരമായും സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഊര്‍ജ്വസ്വലതയും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ എല്ലാം നിഷ്‌പ്രയാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.

മേടം: പൊതുസേവന രംഗത്തും ആതുര സേവന രംഗത്തുമുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന കരാറുകളും മറ്റും ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

ഇടവം: പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനോ പഴയവ പുനരാരംഭിക്കാനോ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വേണ്ടിവരും.

മിഥുനം: എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഇന്ന് നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും.കച്ചവട രംഗത്ത് ഇന്ന ലാഭം കൊയ്യും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം ഏറെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നല്‍കും.

കര്‍ക്കിടകം: ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത പല പദ്ധതികളും ഇന്ന് നടക്കും. ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനായിരിക്കാനും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹിതരോടും വളരെ സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

