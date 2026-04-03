നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടും; അറിയാം ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Published : April 3, 2026 at 2:39 PM IST
തീയതി: 03-04-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ്ണ പ്രഥമ
അമൃതകാലം: 07:52 AM മുതൽ 09:24 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:44 AM മുതൽ 9:32 AM വരെ & 03:08 PM മുതൽ 03:56 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:56 AM മുതൽ 12:27 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:20 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ചെലവിടാൻ സാധ്യത. തൊഴിൽപരമായി മികച്ച ദിവസമായിരിക്കില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മാനസിക പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
കന്നി: ബിസിനസ് രംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം വിജയകരമാകാന് സാധ്യത. ഇഷ്ടഭക്ഷണം അസ്വദിക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിസംബന്ധമായി അത്ര നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മാനസീകമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം: ദിവസം മുഴുവൻ മാനസികമായി ശാന്തമായും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലും ആയിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ധനു: ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്രൊഫഷണൽ ചർച്ചകളിലും വിജയം ഉറപ്പാവും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചകളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയ തോന്നിയേക്കാം. ഇന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകാൻ സാധിക്കും. വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് സാധിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. സുഹൃത്തുകളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും.
കുംഭം: ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്. ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം സാധ്യമാകും. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധ വേണം. വ്യാപാര ഇടപാടുകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും അനുയോജ്യമായ ദിവസം.
മീനം: ഇന്ന് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ആരേയും മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ സഹകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഗുണം ചെയ്യും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാരാറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. പൊതുസേവന രംഗത്തും ആതുര സേവന രംഗത്തുമുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
മേടം: ഇന്ന് യാത്രകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക. ശാന്തമായി പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുക. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും. ചെലവുകള് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉയരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം: വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇന്ന് വിഷമതകള് നിറഞ്ഞ ദിവസമാകും. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും ഇന്ന് പിടിപെടാം. മാതപിതാക്കളില്നിന്ന് ഇന്ന് നല്ല വാര്ത്ത ലഭിക്കും. വിവാഹിതര്ക്ക് ദാമ്പത്യം സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും. തൊഴില് പരമായും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. നിർണായകമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കും. സൂക്ഷിച്ച് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
കര്ക്കിടകം: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷം പകരും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളേയും ഇന്ന് നേരിടേണ്ടിവരും.