പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം അറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.

HOROSCOPE PREDICTION TODAY HOROSCOPE PREDICTION ഇന്നത്തെ രാശിഫലം DAILY HOROSCOPE
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 7:17 AM IST

തീയതി: 02-04-2026 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: പൂര്‍ണിമ

നക്ഷത്രം: അത്തം

അമൃതകാലം: 09:24 AM മുതൽ 10:56 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:21 AM മുതൽ 11:09 AM വരെ 03:09 PM മുതൽ 03:57 PM മുതൽ

രാഹുകാലം: 01:59 PM മുതൽ 03:31 PM മുതൽ

സൂര്യോദയം: 06:21 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യ ദിവസമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മേലധികാരിയിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേടാൻ സാധ്യത. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഇന്ന് ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

കന്നി: പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല നേട്ടങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയേക്കാം. കൂടുംബപരമായി പല തർക്കങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സാധ്യത. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു യാത്ര പോകാനും സാധ്യത.

തുലാം: ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. മാനസികമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായേക്കാം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങലിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ മറ്റുള്ളവർ ആകൃഷ്‌ടരായേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കണമെന്നില്ല.

വൃശ്ചികം: എന്ത് പറയുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവനുള്ള സാധ്യത പരമാവധി കുറക്കുക. ക്ഷമ പാലിക്കുക. വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക പിരിമുറക്കം ഉണ്ടായേക്കാം. ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.

ധനു: ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നേക്കും. ഒരു തീർത്ഥാടന യാത്രക്ക് സാധ്യത. ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഊർജസ്വലനായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

മകരം: ബിസിനസുകാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കും. ജോലി ആവശ്യമായി ഒരു യാത്ര പോകാനും സാധ്യത.

കുംഭം: ആരോഗ്യത്തില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത പദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത. പേരും പ്രശസ്‌തിയും വന്നുചേരും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത.

മീനം: വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലും ഏര്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്നും സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

മേടം: സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ചെലവകളും ഇന്ന് ഉണ്ടയാക്കാം. ഏറ്റെടുത്ത പല ജോലികളും ഇന്ന് ചെയ്‌ത് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. മത്സരപരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വിജയ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇടവം: മാനസികമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പിതാവുമായി ഒരു തർക്കത്തിന് ഇടയുണ്ടായേക്കാം. ബിസിനസ്‌പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഇന്ന് നല്ല ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശരീര ക്ഷമത, സാമൂഹ്യ അന്തസ്, പ്രശസ്‌തി എന്നിവയില്‍ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം പതിവിലും കൂടുതൽ സന്തോഷ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. എല്ലാ ജോലികളും ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണിത്. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടും.

HOROSCOPE PREDICTION
TODAY HOROSCOPE PREDICTION
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
DAILY HOROSCOPE
TODAY HOROSCOPE

