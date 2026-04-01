ചിരകാല സ്വപ്നം സഫലമാവും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി
Published : April 1, 2026 at 7:40 AM IST
തീയതി: 01-04-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രം
അമൃതകാലം: o2:00 PM മുതൽ 03:31 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 11:57 AM മുതൽ 12:45 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:28 PM മുതൽ 02:00 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:21 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ആരോഗ്യസ്ഥി മെച്ചപ്പെടും. ദിവസം മുഴുവൻ സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പിന്തുണ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. കുടുംബവുമായി ഒരു യാത്ര പോവാൻ സാധിക്കും.
കന്നി: ആശയകുഴപ്പങ്ങളും പ്രതികൂലചിന്തകളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയേക്കും. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. കുടുംബത്തിലെ തര്ക്കങ്ങള് കാരണം മനസിന് പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
തുലാം: ഏത് പ്രതീകൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക. എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും പലതവണ ആലോചിച്ച് മാത്രം പറയുക. നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു കലഹമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംയമനം പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ചിരകാല സ്വപ്നം ഇന്ന് സഫലമാകും. ഏൽപ്പിച്ച ജോലികളെല്ലാം ഇന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടും. ഒരു ശുഭ വാർത്ത കേൾക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. മാനസിക പിരിമുറക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സംയംമനം പാലിക്കുക. പുതുതായി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ന് ശുഭകരമായ ദിവസമല്ല.
മീനം: വിജയകരമായി പലതും നേടിയെടുക്കാന് ഉചിതമായ ദിനം. പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷമായിരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് ഇന്ന് ഉചിതമായ ദിവസമാണ്. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് കേൾക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം തൃപ്തികരമാകും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തം നിറഞ്ഞ ജോലി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവ് ഉണ്ടായേക്കാം. ബിസിനസിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോവാനും സാധ്യത.
ഇടവം: ആരോഗ്യത്തില് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്നും സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നും ഒരുപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും.
മിഥുനം: വസ്തു ഇടപാടുസംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യമായ ദിവസമല്ല. ആരോഗ്യത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ അടുത്തവരുമായി അകന്ന് കഴിയാന് ഇടവരും. തെറ്റിദ്ധാരണകളും തര്ക്കങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.
കര്ക്കിടകം: സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവര്ക്ക് നല്ല ദിനം. വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ഇന്ന് കടുത്ത മത്സരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത.