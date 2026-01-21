ബിസിനസില്‍ ലാഭം കൊയ്യാം? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ബിസിനസില് ലാഭം കൊയ്യാം? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 21, 2026 at 7:39 AM IST
തീയതി: 21-01-2026 ബുധന്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മകരം
തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 02:02 PM മുതൽ 03:29 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:23 PM മുതൽ 13:11 PM വരെ
രാഹുകാലം: 12:35 PM മുതൽ 02:02 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:47 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:23 PM
ചിങ്ങം: ബിസിനസില് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതല് ലാഭം കൊയ്യാന് സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളോട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിലെ പല തടസങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതിജീവിക്കും. തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിജയം കൈവരിക്കും. ഒരു യാത്രയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സഹപ്രവര്ത്തകര് സഹായ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്തികരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ലാഭമുണ്ടാകാന് വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവര്ക്ക് അത് സുഖപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.
തുലാം: ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് കഴിവതും സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. അമിതാവേശം കാണിക്കാതിരിക്കുക. ദഹനവ്യവസ്ഥക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല് ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നം നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥനാക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ചില അസുഖങ്ങള് ബാധിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുമായും ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ധനു: ദിവസം മുഴുവനും ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇന്ന് അതിനുപറ്റിയ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു യാത്ര പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം: ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നിങ്ങള്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭമുണ്ടാക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം അത്ര പ്രസന്നമായിരിക്കുകയില്ല. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും നിങ്ങള്ക്ക് സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പുറത്തുപോകാനും വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയും.
മീനം: വിഷാദവും താത്പര്യക്കുറവും നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തും. മതപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചില തര്ക്കങ്ങള് ഉണ്ടാവും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
മേടം: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് ഉത്തമ ദിവസമാണ്. മംഗല്യ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. കുടുംബവുമായി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കും. ആരോഗ്യപരമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ആകർഷ്ടരാകും. സുഹൃത്തുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
മിഥുനം: ദിവസം മുഴുവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കാനാകും നിങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അലട്ടാം. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകര് നിങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കും.
കര്ക്കടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല. പുതിയ ബന്ധങ്ങളും പരിചയങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. പങ്കാളിയുമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.