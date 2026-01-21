ETV Bharat / state

ബിസിനസില്‍ ലാഭം കൊയ്യാം? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...

HOROSCOPE ZODIAC RESULT TODAY DAILY HOROSCOPE Astrology Result
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 7:39 AM IST

2 Min Read
തീയതി: 21-01-2026 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മകരം

തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ

നക്ഷത്രം: അവിട്ടം

അമൃതകാലം: 02:02 PM മുതൽ 03:29 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:23 PM മുതൽ 13:11 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:35 PM മുതൽ 02:02 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:47 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:23 PM

ചിങ്ങം: ബിസിനസില്‍ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതല്‍ ലാഭം കൊയ്യാന്‍ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളോട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിലെ പല തടസങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതിജീവിക്കും. തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിജയം കൈവരിക്കും. ഒരു യാത്രയ്‌ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

കന്നി: ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഹായ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്‌തികരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം. ലാഭമുണ്ടാകാന്‍ വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് അത് സുഖപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.

തുലാം: ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് കഴിവതും സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. അമിതാവേശം കാണിക്കാതിരിക്കുക. ദഹനവ്യവസ്ഥക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല്‍ ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥനാക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്‌ക്കും ചില അസുഖങ്ങള്‍ ബാധിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുമായും ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ധനു: ദിവസം മുഴുവനും ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്ന് അതിനുപറ്റിയ ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു യാത്ര പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മകരം: ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നിങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭമുണ്ടാക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം അത്ര പ്രസന്നമായിരിക്കുകയില്ല. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.

കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും നിങ്ങള്‍ക്ക് സംതൃപ്‌തി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പുറത്തുപോകാനും വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയും.

മീനം: വിഷാദവും താത്‌പര്യക്കുറവും നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തും. മതപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചില തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

മേടം: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് ഉത്തമ ദിവസമാണ്. മംഗല്യ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. കുടുംബവുമായി ഒരു യാത്രയ്‌ക്ക് തയ്യാറെടുക്കും. ആരോഗ്യപരമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ആകർഷ്‌ടരാകും. സുഹൃത്തുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.

മിഥുനം: ദിവസം മുഴുവന്‍ യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കാനാകും നിങ്ങള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുക. ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അലട്ടാം. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പറ്റിയ ദിവസമല്ല. പുതിയ ബന്ധങ്ങളും പരിചയങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. പങ്കാളിയുമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

