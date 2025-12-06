അവിവാഹിതര്ക്ക് മികച്ച ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : December 6, 2025 at 7:24 AM IST
തീയതി: 06-12-2025 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ
നക്ഷത്രം: മകയിരം
അമൃതകാലം: 06:28 AM മുതല് 07:55 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:04 AM മുതല് 8:52 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:22 AM മുതല് 10:48 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:28 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടപ്പെടൽ ഗുണം ചെയ്യും. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക. ഒരു അപരിചിതന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാരണം നല്ലത് സംഭവിക്കും.
കന്നി: നിങ്ങൾ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ തര്ക്കം നിങ്ങളെ ദുഃഖിതരാക്കും. ചെലവുകൾ കൂടാൻ സാധ്യത.
തുലാം: തൊഴിൽപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകും.
വൃശ്ചികം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പതിവിലും ഊർജം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണവും പിന്തുണയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയ സാധ്യത.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല. പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സഹകരണമുണ്ടാവില്ല. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
മകരം: ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇന്ന് നടക്കും. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുകളുമായുള്ള സംഭാഷണം സന്തോഷം നൽകും. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും.
കുംഭം: സുഹൃത്തുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ചെറിയ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് വിജയം കൈവരിക്കും.
മീനം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികമായി വളരെ ശാന്തനും ശാരീരികമായി വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവനുമായിരിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒരു യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീർഥാടനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: മീറ്റിങ്ങുകളും പദ്ധതികളും ജോലികളുമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ തിരക്കിലായിരിക്കും. ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. എങ്കിലും ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതിയോടെ എല്ലാം ശരിയാകും. കുടുംബവുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഏൽക്കുന്ന ജോലികളിലും വിജയം ഉറപ്പ്. വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്.
മിഥുനം: വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ടാകും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് സ്ത്രീ സംബന്ധമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയ യാത്രയോ തീർഥാടനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനായിരിക്കും.