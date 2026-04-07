ഈ രാശിക്കാർ ഇന്ന് അൽപം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്! അറിയാം ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Published : April 7, 2026 at 7:21 AM IST
തീയതി: 07-04-2026 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ്ണ പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട
അമൃതകാലം: 12:26 PM മുതൽ 01:58 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:42 PM മുതൽ 09:30 PM വരെ & 11:54 PM മുതൽ 12:42 PM വരെ
രാഹുകാലം: 07:50 AM മുതൽ 09:22 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:18 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ അൽപം കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. മുന്നിലും പിന്നിലും കണ്ണുവേണം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇന്ന് അസ്വാരസ്യമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മനസിലെ പ്രതികൂലചിന്തയാകാം ഇതിനുകാരണം. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗത്തില് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. കടലാസുജോലികളില് ഏർപ്പെടുമ്പോഴും വെള്ളവുമായി ഇടപെടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിയിലെ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങളെത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കും!
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മത്സരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽവൃന്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണാധികാരിയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വഴിയുള്ള ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്.
തുലാം: ഇന്ന് മനസ് പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാല് ഒരുകാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയാതെ വരും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള് നിര്വഹിക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല ഇന്ന്. നിങ്ങളുടെ കടുംപിടുത്തം നിങ്ങള്ക്കെന്നപോലെ മറ്റുള്ളവര്ക്കും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങള് അല്പമെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് മനസിലാക്കി പ്രവര്ത്തിച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കാം. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമായിരിക്കും. പക്ഷേ, നിങ്ങള് ആരോഗ്യത്തില് ശദ്ധിക്കണം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള് അജയ്യനായിരിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് സന്തോഷം പകരും. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉല്ലാസകരമായി ചെലവഴിക്കുകയോ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടാകും.
ധനു: നിങ്ങൾ ഇന്ന് തികച്ചും ഒരു സംതുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങം നോക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ വീടിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. മനോഹരമായ സായാഹ്നം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയും.
മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളേയും സുഹൃത്തുക്കളേയും കണ്ടുമുട്ടാന് നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവസരം ലഭിക്കും. വിവാഹകാര്യങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്ന് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കാം. യാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധി നേടും. ആഡംബരങ്ങള്ക്കായുള്ള അധിക ചെലവുകള് നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശ്നമാവില്ല.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ മനസും ശരീരവും ഇന്ന് ശാന്തമായിരിക്കും. എല്ലാം ശരിയായ രീതിയില് നടക്കും. തൊഴില്രംഗത്ത് നിങ്ങള് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവക്കുകയും അത് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതല് ഉന്മേഷവാനാക്കും. സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പിന്തുണകൂടിയാകുമ്പോള് നിങ്ങള് തിളങ്ങുകതന്നെ ചെയ്യും. സാമൂഹികമായി അംഗീകാരങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കും.
മീനം: നിങ്ങളെക്കാള് ശക്തനായ ആരുമായും ഏറ്റുമുട്ടാന് പോകരുത്. മടിയും മാനസികമായ ഉദാസീനതയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. അനാവശ്യമായ പ്രതികൂലചിന്തകളായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസുസുനിറയെ. വിമര്ശകരും എതിരാളികളുമായി വാഗ്വാദമുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു വെട്ടിലകപ്പെട്ടപോലെ നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അനുകൂലചിന്തകള് വളര്ത്തുകയും മാനസികമായ കരുത്ത് സമാഹരിക്കുകയുമാണ് ഇത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള പോംവഴി. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ആവേശമുള്ളവനായിരിക്കും. പല കാര്യങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും അത് അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കും പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നയിക്കുന്നത്.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനെതിരായി നിങ്ങൾ പകരം വീട്ടാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. ശാന്തനായും ഒന്നിലും കുലുങ്ങാത്തവനായും ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും, പ്രവർത്തക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്വത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നന്മയും, അന്തസും അവസാനം വരെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
മിഥുനം: നിങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിജയകരമായി നേടിയെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും കൈവരും. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സന്തോഷനിര്ഭരമാകും. വലിയൊരു തുക ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് കൈവരുമെങ്കിലും, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തില് അതില് നല്ലൊരുഭാഗം നിങ്ങള്ക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിങ്ങള് ഇന്ന് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കും. ജോലിയില് നിങ്ങള്ക്ക് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പൂര്ണ സഹകരണമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹശീലനായി കാണപ്പെടും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ കളഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. കൂടാതെ വീഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് അധികം ശ്രദ്ധകൊടുക്കാതെ നന്നായി ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങുക.