പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ ഉത്തമ ദിവസം ഇന്ന്; രാശിഫലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി.
Published : December 21, 2025 at 7:19 AM IST
തീയതി: 21-12-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 03:14 PM മുതൽ 04:41 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 05:00 PM മുതൽ 05:48 PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:41 PM മുതൽ 06:07 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:36 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:07 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സഹായം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കച്ചവട രംഗത്ത് ഇന്ന ലാഭം കൊയ്യും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ പല തർക്കങ്ങളും ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം. കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സങ്കടകരമായ വാർത്ത ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
തുലാം: അവസാനിപ്പിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന എല്ലാ ജോലിയും തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും അത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതിനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം: മേലാധികാരുടെ സഹായം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കും. വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃത്തുകളുമായി ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകും. പങ്കാളിയുമായും ഇന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
ധനു: ആരോഗ്യത്തില് ഇന്ന് നിങ്ങള് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് ഇന്ന് നിങ്ങള് വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത. ദാമ്പത്യജീവിതം ഏറെ സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും നല്കും.
മകരം: തൊഴില്രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വരുമാനത്തില് കവിഞ്ഞ ചെലവുണ്ടാകാം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. പുത്രൻമാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കലഹമുണ്ടാകാം. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കരുതിയിരിക്കുക.
കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ഇന്ന് ശുഭദിനം. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസിലായാലും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് തൊഴിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കും. ഭാര്യയില് നിന്നും മക്കളില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. വിവാഹാലോചനകള്ക്ക് നല്ലദിവസം. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്കും സാധ്യത.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ബിസിനസുകാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്. പഴയ ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പുതിയ ചങ്ങാത്തങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
മേടം: ഒരു മംഗള കര്മ്മത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ഇന്ന് സാധിക്കും. മനോവേദന കൊണ്ടും ചെറിയ ശാരീരിക അസുഖങ്ങള് കൊണ്ടും ക്ഷീണം തോന്നിയേക്കാം. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. വീട്ടിൽ തർക്കമുണ്ടായേക്കാം.ജോലി സ്ഥലത്തും പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ഇടവം: നിങ്ങളുടെ വിദേശ യാത്രക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നടക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും പ്രശംസ ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഒരു യാത്ര പോകാൻ സാധിക്കും. വരുമാനത്തേക്കാൾ ഇന്ന് ചെലവേറും.
മിഥുനം: പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ ഉത്തമ ദിവസം. അവിവാഹിതർക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ബിസിനസുകാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എറ്റെടുക്കാൻ ശുഭദിനം. ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്ന മനസോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ കാരണം ഇന്ന് മറ്റുളവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.