ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് വിവാഹലോചനകള് വരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം
Published : May 10, 2026 at 7:03 AM IST
തീയതി:10-05-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: കൃഷ്ണ അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 3:29 PM മുതൽ 5:03 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 4:27 PM മുതൽ 5:15 PM വരെ
രാഹുകാലം: 5:03 PM മുതൽ 6:37 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:03 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:37 PM
ചിങ്ങം : നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും വലുതായി പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭമല്ല. അവർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് മുൻ കരുതൽ എടുക്കണം. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ പാടുള്ളു.
കന്നി : നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം. എന്നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠകുലനായിരിക്കും. നിസാരകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വൈകുന്നേരം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
തുലാം : നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ഗുണകരമായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ മെച്ചപ്പെടും. വളരെ അടുത്ത സുഹ്യത്തുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായി സമയം ചിലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ദിവസം. മുതിർന്നവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കടമകള് ഇന്ന് നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ മൃദുലമായ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം അവരെ സഹായിക്കും. പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വിവാഹ ആലോചനകൾ വരും.
ധനു : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായതല്ല. എങ്കിലും അത് നാളേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇടം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്.
മകരം : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മനസ് മുഴുവൻ സ്നേഹമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നല്ല നിമിഷങ്ങള് ഉണ്ടാകും. എല്ലാംകൊണ്ടും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിവസമാകുന്നു.
കുംഭം : നിങ്ങളുടെ ക്രഡിറ്റ് കാര്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത പണത്തെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങള് ഇന്ന് വിഷമിക്കും. ചെലവുകള് ഗൗരവത്തോടെ നോക്കാന് ശ്രമിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടയുള്ള ആളാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല.
മീനം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്നുനിങ്ങൾ ഉദാരമനസ്ക്കനും ക്ഷമയുള്ളവനുമായിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കും. എന്നാല് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെസൂക്ഷിക്കണം.
മേടം : ജോലിയുടെ സമ്മർദ്ദം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ ഇന്ന് മുട്ടുകുത്തിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണനയിലെടുക്കാം. അപ്പോഴും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൗശലക്കാരനാകണം.
ഇടവം : ഈ ദിവസം തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്. ദിവസത്തിന്റെ ഏറിയപങ്കും പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഉച്ചസമയത്ത് നിങ്ങള് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം ദീര്ഘനേരം ബിസിനസ് ചര്ച്ചകളില് ഏര്പ്പെടാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങള് നന്നാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളില് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതികരണവും സ്വീകാര്യതയുമായിരിക്കും.
മിഥുനം : ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ ഹനിക്കാതെ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആളുകള്ക്ക് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധയോടെ കേള്ക്കുകയും നിങ്ങള്ക്ക് ആ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം അവരോട് പറയുകയും വേണം. വൈകുന്നേരം നിങ്ങള് മതപരവും, ബുദ്ധിപരവുമായ കാര്യങ്ങളാല് തിരക്കിലായിരിക്കും.
കര്ക്കിടകം : ഇന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും, ദുർഘടമായതുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും . നിങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെങ്കില് പരാജിതനെന്ന് തോന്നും. ചിലകാര്യങ്ങളില് നിങ്ങള് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പെരുമാണം.