ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് അവര്‍ കാത്തിരുന്ന ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും; അറിയാം വിശദമായി

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 19, 2026 at 7:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 19-04-2026 ഞായര്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: ഭരണി

അമൃതകാലം: 3:29 PM മുതല്‍ 5:02 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 4:35 PM മുതല്‍ 5:23 PM വരെ

രാഹുകാലം: 5:02 PM മുതല്‍ 6:35 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:11 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം : ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആലസ്യവും ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടും. ശാന്തത പാലിക്കാക്കനും മോശമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ആരേയും അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കുക.

കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ദുര്‍ബ്ബലമാണ്. യാത്ര ചെയ്യാനോ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ മാറ്റിവെക്കുക. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം ചിലപ്പോള്‍ വഷളാക്കിയേക്കും.

തുലാം : നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻശൈലി ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഇന്ന് ആളുകൾ അതിൽ ആകൃഷ്‌ടരാകുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലിലൂടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാധിച്ചേക്കാം.

വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരക്കുപിടിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുക. കാരണം, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സായാഹ്നങ്ങളിൽ പ്രണയിതാവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.

ധനു : ഇന്ന് സാമാധാനപരമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ വിലയിരുത്തുക. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വികാരാധീനനായി ചിത്രീകരിച്ചേക്കാം. ഉച്ചക്കുശേഷം ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകളോ കുടുംബകാര്യങ്ങളോ വന്നേക്കാം. സായാഹ്നങ്ങളിൽ നന്നായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തേക്കാം.

മകരം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദിവസമാണ്. ജോലിസംബന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മതിയായ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രശംസകളിൽ വീണുപോകരുത്. കാരണം, അവയിൽ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിദ്യാർഥിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കുംഭം : ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങളിന്ന് സന്തോഷവാനാകും. ദിവസം മുഴുവൻ ആവേശഭരിതമായിരിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുക, പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി സമയം ചിലവഴിക്കുക, എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം. ഇന്ന് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ദിവസം തന്നെയാണ്.

മീനം : പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കാനും പഴയ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കാനും സുന്ദരമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് പ്രണയാതുരമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയിലും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസിലാക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം : ഇന്ന് ഉത്സാഹവും ആവേശവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നല്ല ദിവസം. ഇന്ന് മാനസികവും ശരീരികവുമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലായിരിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനോ വിവാഹനിശ്ചയത്തിനോ നിങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അത്തരം അവസരങ്ങള്‍ ശരിക്കും അസ്വദിക്കുക. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക.

ഇടവം : നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഇന്ന് സൗഹാര്‍ദപരവും സ്നേഹപൂര്‍ണവുമായ സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. വീടിന് മോടികൂട്ടാനുള്ള ചില പദ്ധതികളെ പറ്റി നിങ്ങള്‍ കാര്യമായി ആലോചിക്കും. വീട്ടില്‍ അമ്മയോടും ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകരോടും നല്ല ബന്ധമാകും ഇന്ന്. ഭാവിയില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു പൊതുചടങ്ങില്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തേക്കും.

മിഥുനം : ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബിസിനസ് ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ തിരക്കായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് യാത്രകൾ വരെ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. എന്നാൽ ജോലിസംബന്ധമായ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം : ഇന്ന് സത്യസന്ധവും നീതിപൂര്‍വകവുമായ സമീപനമായിരിക്കും എന്നാല്‍ പെട്ടെന്ന് കോപാധീനനാകും. അപ്രതീക്ഷിത ജോലികള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളേറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ വേണ്ടപോലെ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ഉല്‍ക്കണ്‌ഠ പ്രകടിപ്പിക്കും.

TAGGED:

HOROSCOPE
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ZODIAC RESULT TODAY
HOROSCOPE PREDICTIONS
HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.