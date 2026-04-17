ഈ രാശിക്കാര് പ്രണയിനിയെ ഇന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും; രാശിഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : April 17, 2026 at 7:08 AM IST
തീയതി: 17-04-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: അമാവാസി അമാവാസി
നക്ഷത്രം: രേവതി
അമൃതകാലം: 07:45 മുതല് 09:18 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:36 മുതല് 9:24 വരെ , 3:00 മുതല് to 3:48 PM വരെ
രാഹുകാലം: 10:51 മുതല് 12:24 വരെ
സൂര്യോദയം: 06:12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്നദ്ധനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം.
കന്നി: നിങ്ങളുടെ ധൈര്യമുള്ള സ്വഭാവം ഇന്ന് എല്ലാവരേയും ആകർഷിക്കും. വലിയ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വം നന്നായി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഴയ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരി ഉണർത്തും.
തുലാം: അവസാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തയ്യാറാകും. നിങ്ങളുടെ പഴയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പങ്കുവെക്കുകയും വികാരപരമായി കൂടുതൽ അവരോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം : നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നേരിൽ സംസാരിക്കാതെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് ഒരായിരം വാക്കുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള കഴിവും വൈധഗ്ധ്യവും പലരുടേയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും, പ്രോത്സാഹനം പിടിച്ച് പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കീർത്തി പരക്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടും. പണം നിങ്ങളെ ഈ ലോകം ചുറ്റിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രധാന്യം നൽകേണ്ടത് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കീർത്തി എങ്ങും പരക്കും.
മകരം: നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനാപട്ടികയിൽ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കുടുംബത്തേക്കാൾ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിളോടുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന പരാതി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകും. ഔദ്യോഗികമായി നിങ്ങളുടെ മേലാധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ തിളങ്ങുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഹ്യത്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ ഇന്ന് പ്രശംസിക്കും. ഈ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയെ വളരെയധികം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം : ഇന്ന് ജോലിയിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ സാമർത്ഥ്യബോധവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നല്ലരീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾ പൂര്ത്തീകരിക്കാനും അതിലൂടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
ഇടവം : വ്യവസ്ഥാപിതവും, ആചാരപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും നൂതനമായ മർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ച് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളുടെ ശകാരം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.
മിഥുനം: ജോലിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മര്ദ്ദം നേരിട്ടേക്കാം. ദിനാവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ നിര്ബന്ധത്താല് ജോലിയിലെ സമ്മര്ദ്ദം ഉപേക്ഷിക്കാന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും. ബിസിനസ്, വീട്, വിനോദം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടവിധം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതില് നിങ്ങൾ വിദഗ്ധനാണ്. കുറച്ചു വൈകിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഫലം കാണും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗാർഹിക/ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ ദിവസവും ചെലവഴിക്കുകയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനായി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.