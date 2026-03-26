ഇന്ന് ലാഭം കൊയ്യാം; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി....
Published : March 26, 2026 at 7:19 AM IST
തീയതി: 26-03-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 09:27 മുതല് 10:58 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:25 മുതല് 11:13 വരെ 3:13 PM മുതല് 4:01 PM വരെ
രാഹുകാലം: 2:01 PM മുതല് 3:32 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:25 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 6:35 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. മനോഹരമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനങ്ങള്ക്കുള്ള സാധ്യതകള് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ചില അവസരം നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറാം.
കന്നി: നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും വിജയകരമായി സമാപിക്കും. തൊഴിൽ ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാപനജോലിക്കാർക്കും അവരുടെ തൊഴിലിലോ ധനത്തിലോ ഒരു വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ന് വൻ ലാഭം ലഭിക്കും.
തുലാം: ഈ ദിവസം വ്യാപാരികൾക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കും. തൊഴിലാളികളും സ്ഥാപന ജീവനക്കാരും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കും. തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാന് സാധ്യത.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് സുരക്ഷിതമായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയും വിവേകവും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകാനിടയില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പുതിയ വ്യവസ്ഥകളും പദ്ധതികളും മാറ്റിവയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക.
ധനു: ഇന്ന് ശോഭയുള്ളതും പ്രസന്നമായതുമായ ഒരു ദിവസമായി മാറും. നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ സജീവവും സന്തോഷപ്രദവുമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിദേശികളുടെ കൂട്ടായ്മ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. സുഹൃത്തുക്കളെ കാമണാന് സാധ്യത. ഇന്ന് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ദിവസം ആണ്.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുപിടിച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ക്ഷീണിതനാകാതെ എല്ലാ ജോലികളും ശ്രദ്ധയോടെയും വിവേകത്തോടെയും പൂർത്തിയാക്കുക. ഇത് ജോലിഭാരം കുറക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പരിശോധന, ആകാംക്ഷ, സംഘാടകത്വം എന്നിവ ജോലിക്കിടയിലുള്ള തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മികച്ച ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ സഹവർത്തികൾക്ക് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നന്നായി മനസിലാക്കുക, അതിമോഹം കൈവെടിയുക. ആളുകളോട് ദയയോടെ പെരുമാറുക.
മീനം: കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതുമയും ക്രിയാത്മകതയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ദൈവാനുഗ്രഹം വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് നന്നായി അധ്വാനിക്കുക. കൂടാതെ പരാജയങ്ങളിൽ നിരാശരാകാതെ ഇരിക്കുക.
മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരവും സംഭവബഹുലവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാനസികമായി അസ്വസ്ഥനായതിനാൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും പിന്തുടരണം/അനുസരിക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്.
ഇടവം: ഇന്ന് ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തത നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. നിങ്ങള്ക്കിന്ന് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും മനോഭാവം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മിഥുനം: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്കായി സംഭരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മികച്ച ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇന്ന് തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം നിങ്ങള് കൈവരിക്കും. പാഴ്ചെലവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കര്ക്കിടകം: ഈ ദിവസം, നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും പരിഭ്രാന്തിയിലും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദുരിതത്തിലായേക്കാം. അമിതമായ ചെലവുകള് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാം. ആന്തരിക കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ പണക്കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.