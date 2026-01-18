'ബിസിനസുകാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം'; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി...
Published : January 18, 2026 at 7:10 AM IST
തീയതി: 18-01-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: അമാവാസി അമാവാസി
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 3:28 PM മുതല് to 4:55 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 05:11 PM മുതല് 17:59 PM വരെ
രാഹുകാലം: 4:55 PM മുതല് 6:22 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:47 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:22 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെങ്കില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥ തകരാറിലായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദിവസം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും.
കന്നി: നിങ്ങൾ ഇന്ന് അലസരും ദുര്ബലരുമായിരിക്കും. കൂടുതല് സാമ്പത്തിക ചെലവ് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടാതിരിക്കുക. ചുമതലകള് കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
തുലാം: നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിന്ന്. ഏറെക്കാലങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാന് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരും. നിങ്ങളുടെ മാന്യതയും അന്തസും ഉയരും. വൈകുന്നേരത്തോടെ കുടുംബത്തില് സംഘര്ഷങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാകാനിടയുണ്ട്. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളില് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊഫഷണല് രംഗത്ത്. അവിടെ ഭാരിച്ച അധ്വാനവും കുറഞ്ഞ ഫലവും എന്ന അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം നശിപ്പിക്കും. എന്നാല് വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള് മെച്ചപ്പെടും. വീട്ടില് ശാന്തത പാലിച്ചും സംസാരം നിയന്ത്രിച്ചും കലഹങ്ങളും തര്ക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലെ ഐക്യവും സമാധാനവും തിരിച്ചുകിട്ടും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു സായാഹ്ന യാത്രക്കും ഇന്ന് സാധ്യത.
ധനു: ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ്. ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യപകുതിയില് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞുനില്ക്കും. എന്നാല് രണ്ടാം പകുതിയില് അൽപം പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്, സമൂഹിക സന്ദര്ശനങ്ങള്, ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം എന്നിവക്കൊക്കെ രണ്ടാം പകുതിയില് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമായിരിക്കും.
മകരം: രാവിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങള് നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാല് അതില് വിഷമിക്കാന് തക്കവണ്ണം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയില് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലര്ത്തണം. ഇന്ന് അപകടസാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് വാഹനമോടിക്കുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക. ഉച്ചക്കുശേഷം സ്ഥിതിഗതികള് അനുകൂലമാകും. രാവിലെ മോശമായിരുന്ന ആരോഗ്യനില ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സൗഹാര്ദ്ദ പൂര്ണമായിരിക്കും. ദാനധര്മ്മങ്ങളും സമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇന്നത്തെ സായാഹ്നത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് ഉന്മേഷം പകരും.
കുംഭം: കുംഭ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് തികച്ചും ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളില് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടകും. ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് സാഹചര്യങ്ങള് മോശമാകും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില് ശാന്തിയും ഐക്യവും നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്തന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അമിതച്ചെലവിന് സാധ്യത കാണുന്നു. നിയമ പ്രശ്നങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കുക.
മീനം: നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അത് നിങ്ങളെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടരാകും. നിങ്ങളുടെ ലാഭവും വരുമാനവും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫിസിലെ ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരും. മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൃദുവായി സംസാരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതല് വികാരഭരിതനും അസ്വസ്ഥനുമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പരിധി വരെ പോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തടസങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇന്ന് പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി അനുകൂലവും രണ്ടാം പകുതി പ്രതികൂലവുമാണ് അവസ്ഥ. ആദ്യ പകുതി വിനോദവും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും കൊണ്ടു വരുമ്പോള് രണ്ടാം പകുതി ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നല്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ഉല്ലാസകരമായി ചെലവിടാന് ശ്രമിക്കുക.
കര്ക്കിടകം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ജോലിയും, സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷവും നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ഇന്ന് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കും. നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ചതാകും.