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പഴയകാല പ്രതാപം കെട്ടടങ്ങുന്നു! ഓർമ്മയാകുന്ന ഒരു ബീഡിക്കാലം, ദിനേശ്‌ പ്രസ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഉടമ

രാജ്യത്ത് പുകയില ഉപഭോഗം വർധിക്കുമ്പോഴും 2011-12 നെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ 8.4 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

BEEDI Kerala Dinesh Beedi PM Economic Advisory Council Beedi industry crisis Kerala
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 2:13 PM IST

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രഞ്ജിത്ത് ബാബു. ഇഎം

കണ്ണൂര്‍: നാടൻ പാട്ടുകളും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും വാനോളമുയർന്നിരുന്ന പഴയ കാലത്തെ ബീഡിക്കൊട്ടിലുകൾ ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിശബ്‌ദമാണ്. രാജ്യമെങ്ങും പുകയില ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും, ബോധവത്‌ക്കരണവും സാമൂഹിക മാറ്റവും വഴി അതിശയകരമായ ആശ്വാസ സന്ദേശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് നൽകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2011-12 കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2023-24ൽ കേരളത്തിലെ പുകയില ഉപഭോഗം 8.4 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഛത്തീസ്‌ഗഡ്, ആന്തമാൻ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം പുകയില ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞ അപൂർവം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി കേരളം മാറി.

കുറയുന്ന പുകയില ഉപഭോഗം: ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റ്

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പുകയില ഉപഭോഗം 27.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 19 ശതമാനമായും, നഗരങ്ങളിൽ 21.99 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18.97 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. സിഗരറ്റ്, ചുരുട്ട് ഉപഭോഗത്തിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ബീഡി ഉപയോഗം 11.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.9 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഗുട്‌ക ഉപയോഗത്തിൽ മാത്രമാണ് (0.1%) ചെറിയൊരു വർധനവുണ്ടായത് അതാകട്ടെ ദേശീയ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാമമാത്രമാണ്. പുകയില വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകളും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ബീഡിയോടുള്ള താത്‌പര്യക്കുറവുമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം.

BEEDI KERALA DINESH BEEDI PM ECONOMIC ADVISORY COUNCIL BEEDI INDUSTRY CRISIS KERALA
ദിനേശ് ബീഡി നിർമ്മാണം (ETV Bharat)

42,000 തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് 1500-ലേക്ക്: ഒരു സഹകരണ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം

1969-ൽ ബീഡി തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ച രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായ 'കേരള ദിനേശ് ബീഡി' ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെയും മാറ്റത്തിന്‍റെയും വക്കിലാണ്. എൺപതുകളിൽ 42,000 തൊഴിലാളികൾ ദിനേശിന് വേണ്ടിയും ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ബീഡി നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത് ദിനേശിൽ 1500 പേരായും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ 600 പേരായും ചുരുങ്ങി. 1993ന് ശേഷം ഒരാൾ പോലും ഈ മേഖലയിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി വന്നിട്ടില്ല. "ഈ വ്യവസായവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ 1500 തൊഴിലാളികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വിരമിക്കും. 58 വയസാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രായപരിധി. ഇതൊരു സഹകരണ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായപരിധി കഴിയുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി വിരമിക്കും. മൂന്ന് വർഷം വരെ മാത്രമാണ് ഇത് നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുള്ളൂ. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ബീഡി വലിക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ല, സിഗരറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു." കേരളാ ദിനേശ് ചെയർമാൻ എംകെ ദിനേശ് ബാബു പറഞ്ഞു.

BEEDI KERALA DINESH BEEDI PM ECONOMIC ADVISORY COUNCIL BEEDI INDUSTRY CRISIS KERALA
ദിനേശ് ബീഡി നിർമ്മാണം (ETV Bharat)

"ഞാൻ ദിനേശനിൽ കയറുമ്പോൾ 500 ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും. പുതിയ ആളുകൾ വരാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല" തൊഴിലാളിയായ ഷൈമ എൻ പറഞ്ഞു.

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"ബീഡി മേഖലയിൽ പുതിയ യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഡിമാന്‍ഡ് ഉണ്ട്, 1500 തൊഴിലാളികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബീഡി നമ്മുടെ ഏജന്‍റുമാർക്ക് നൽകാൻ തികയുന്നില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 1000 ബീഡിക്ക് തൊഴിലാളിക്ക് 575 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട് (900 ബീഡി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഡിഎ അടക്കം 2000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും).എന്നാൽ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ 300 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ബീഡികളുടെ വരവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

BEEDI KERALA DINESH BEEDI PM ECONOMIC ADVISORY COUNCIL BEEDI INDUSTRY CRISIS KERALA
കേരള ദിനേശ് ബീഡി (ETV Bharat)

വൈവിധ്യവത്‌ക്കരണത്തിലൂടെ അതിജീവനം

ബീഡി വ്യവസായം നിലയ്ക്കുന്നതോടെ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപേ ദിനേശ് വൈവിധ്യവത്‌ക്കരണത്തിലേക്ക് കടന്നു. 1997ൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണത്തിലും 99-ൽ ഐ.ടി രംഗത്തും കുട, വസ്ത്ര നിർമ്മാണം, ഹോട്ടൽ (കഫേ ദിനേശ്) എന്നീ മേഖലകളിലും ദിനേശ് ചുവടുറപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയിലും കുട നിർമ്മാണത്തിലുമാണ് സംഘത്തിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. നാടിൻ്റെ ബോധവത്‌ക്കരണവും ആരോഗ്യപരമായ മാറ്റങ്ങളും കാരണം കേരളം പുകയില ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ, അത് ഒരു വലിയ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ അധ്യായം കൂടിയാണ് തിരുത്തിയെഴുതുന്നത്.

BEEDI KERALA DINESH BEEDI PM ECONOMIC ADVISORY COUNCIL BEEDI INDUSTRY CRISIS KERALA
ദിനേശ് ബീഡി നിർമ്മാണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ കൈവിടാതെ, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറി ചിന്തിച്ച് അതിജീവനം സാധ്യമാക്കിയ ചരിത്രമാണ് ദിനേശിൻ്റേത്. പുകയിലയുടെ പുകയടങ്ങുമ്പോഴും കുട നിർമ്മാണത്തിലും ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണത്തിലും പുതിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച് കേരള ദിനേശ് എന്ന ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം വരും തലമുറകൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും.

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KERALA DINESH BEEDI
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BEEDI INDUSTRY CRISIS KERALA
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