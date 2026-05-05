മണലൂർ ഫലം സ്റ്റേ ചെയ്യണം; നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി ടി എൻ പ്രതാപൻ
Published : May 5, 2026 at 11:58 AM IST
തൃശൂർ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ടി എൻ പ്രതാപൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറ്റിവച്ച 184 പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമാണെന്നും അവ മുഴുവൻ എണ്ണണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിലെത്തി ശേഖരിച്ചവയാണ് മാറ്റിവച്ച വോട്ടുകൾ. 80 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടേതടക്കമുള്ള വോട്ടുകളാണിവ. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് ഇത്രയും വോട്ടുകൾ മാറ്റി വെച്ചതെന്ന് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു.
വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ. വോട്ടർമാർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും പ്രതാപൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം. ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ സമീപിച്ച് പരാതി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിനയായത് അനാസ്ഥ
മണലൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന ജനകീയ നേതാവ് ടി എൻ പ്രതാപൻ കേവലം 126 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. വിജയപ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ കാരണമാണ് തിരിച്ചടിയുണ്ടായതെന്ന് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തുന്നു. തോറ്റെങ്കിലും തനിക്ക് ഇതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ആർഎസ്എസ്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ വോട്ടുകൾ വേണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു.
തനിക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട്. ആയിരം തവണ തോൽക്കേണ്ടിവന്നാലും നയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ല. തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് പോരാടാനും തയ്യാറല്ല. എന്നാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഈ സംഘങ്ങൾ എൽഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്തു. അതിനാലാണ് അവിടെ സിപിഎം നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചതെന്നും പ്രതാപൻ ആരോപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും എതിർ സ്ഥാനാർഥി സി രവീന്ദ്രനാഥിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
അട്ടിമറിയായി അപരൻ
മണലൂരിൽ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ്. എന്നാൽ സിപിഎം മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു. ഏറെ വൈകി രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നത്. ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ പ്രതാപനായിരുന്നു മികച്ച മുൻതൂക്കം. ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ പ്രതാപന് 3689 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥിന് വെറും 3498 വോട്ടുകളേ നേടാനായുള്ളൂ. എട്ടാം റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പ്രതാപൻ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. എന്നാൽ മണലൂർ, അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വോട്ടെണ്ണലാണ് ട്രെൻഡ് മാറ്റിയത്.
അരിമ്പൂരിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിയതോടെ സി രവീന്ദ്രനാഥ് അതിവേഗം മുന്നിലെത്തി. ഒടുവിൽ 126 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയം ഉറപ്പാക്കി. പ്രതാപൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അഞ്ച് വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകളും ഇരുന്നൂറോളം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും രണ്ടാമത് കണക്കിലെടുത്തു. എന്നാൽ അന്തിമ ഫലം മാറിയില്ല. ടി എൻ പ്രതാപന് ഏറ്റവുമധികം തിരിച്ചടിയായത് അപരൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്.
സി രവീന്ദ്രനാഥിന് ആകെ 65337 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രതാപന് 65211 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ പ്രതാപൻ എന്ന പേരിലുള്ള അപരൻ പിടിച്ച 184 വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് നിർണായകമായി. അപരന് ഈ വോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാമായിരുന്നു. ഇതേസമയം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അപരൻ കെ രവീന്ദ്രനാഥ് 234 വോട്ടുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പരാജയ പഠനത്തിനായി കോൺഗ്രസ് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കി.
