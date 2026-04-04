ETV Bharat / state

''എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ഭേദഗതി ബില്ല് ക്രൂരം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളെയും ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നു''; എംകെ സ്റ്റാലിൻ

കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചും, ഒപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞും എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രചാരണം.

TN Assembly Election FCRA FCRA Bill draconian MK Stalin
MK Stalin - File (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : April 4, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ബില്ലിൽ കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ. എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ഭേദഗതി ബില്ല് 2026 ക്രൂരമാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സേവന സംഘടനകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് സ്റ്റാലിൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഒപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രചാരണം.

എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ രോഷാകുലരാണ്. ഇത് പാസാക്കിയാൽ, ഗുണഭോക്താവ്, സ്വീകർത്താവ്, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം എന്നിവ റദ്ദാക്കപ്പെടും. തെളിവ് സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം പോലുള്ള ചെറിയ പിഴവുകൾക്ക് പോലും ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാം.

ആശുപത്രികൾ, സ്‌കൂളുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവ പോലും സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാം. ആഭ്യന്തര, വിദേശ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ മോദി പ്രശംസിച്ചതായി കണ്ടു.

ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർഥ മുഖമെന്നും സ്റ്റാലിൻ വിമർശിച്ചു. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും നേരെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആക്രമണമാണിത്. ബില്ലിനെ അപലപിക്കുകയും അത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് കത്തെഴുതിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മത്സ്യബന്ധന നിരോധന കാലയളവിലെ പ്രത്യേക ദുരിതാശ്വാസ സഹായം തൻ്റെ സർക്കാർ 5,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 8,000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ സഹായം 8,000 രൂപയല്ല, പ്രതിമാസം 12,000 രൂപയായിരിക്കും. അതുപോലെ, മത്സ്യബന്ധന കാല സഹായം 6,000 രൂപയല്ല, പ്രതിമാസം 9,000 രൂപയായിരിക്കുമെന്നും വാഗ്‌ദാനം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗമാകാനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 65 ൽ നിന്ന് 70 ആയി ഉയർത്തും. നിലവിലുള്ള ക്ഷേമ നടപടികൾക്ക് പുറമേ 70 നും 75 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ യഥാർഥ സുഹൃത്തായും അടുത്ത സുഹൃത്തായും പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നും പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

"വിദേശനയം കൈയിലെടുക്കുന്ന ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. വിദേശനയത്തിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെറിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിച്ചു," - സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായി ബിജെപി സർക്കാർ കണക്കാക്കാത്തത് ഖേദകരമാണ്. ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. കേന്ദ്രത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ദുർബലൻ ആണെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. ശക്തനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, താൻ ഒരു ദുർബല പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് മോദി അംഗീകരിക്കുമോ? അതോ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കില്ലേ? ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി മധുര എയിംസ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ഉത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും എംകെ സ്റ്റാലിൻ വിമർശിച്ചു.

TAGGED:

TN ASSEMBLY ELECTION
FCRA
FCRA BILL DRACONIAN
MK STALIN
TN ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.