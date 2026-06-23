എന്തിനാണ് സിപിഎം തന്നെ പുറത്താക്കിയത്? തന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ചത് തളിപ്പറമ്പുകാരെന്ന് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ
തളിപ്പറമ്പിലെ ജനങ്ങൾ മാറോടു ചേർത്തുപേടിച്ച് നിയസഭയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ടി കെ ഗോവിന്ദൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും സിപിഎം വിമതനായി മത്സരിച്ചാണ് ഗോവിന്ദൻ നിയമസഭയിലെത്തിയത്.
Published : June 23, 2026 at 3:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം തന്നെ എന്തിനാണ് പുറത്താക്കിയതെന്ന് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ. എന്തിനാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായിട്ടില്ലെന്നും തളിപ്പറമ്പിലെ ജനങ്ങൾ മാറോടു ചേർത്തുപിടിച്ച് നിയസഭയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ടി കെ ഗോവിന്ദൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതുക്കിയ ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും സിപിഎം വിമതനായി മത്സരിച്ചാണ് ഗോവിന്ദൻ നിയമസഭയിലെത്തിയത്.
"തീവ്രവലതുപക്ഷ നിലപാട് രാജ്യത്ത് വർധിച്ചു വരുകയാണ്. അതിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്തു നിലപാടാണ് കൈക്കൊണ്ടത്? സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ നയത്തിൽ വലിയരീതിയിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിക്ക് മുൻകൈയെടുക്കാൻ സിപിഎം ശ്രമിക്കണം.
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അത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് കരുത്തു പകരും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സി രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എകെജി സെൻ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് സിപിഎം മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത്" ടി കെ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
"തൻ്റെ വീടിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായി. നാലു സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. പന്നിപ്പടക്കം വച്ചതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെയൊരു പതിവില്ല. ആർക്കെതിരെയും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, മനഃപൂർവം കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സംസ്ഥാനത്തെ നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികളുടെ ആറുമാസ ശമ്പളം കുടിശികയാണ്. അതു കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണം. കേരള ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പഴയരീതിയിലാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തെ പുഴകളിലെ മണലും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്താൽ റവന്യൂ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനാകും. പതിനായിരം കോടിരൂപയുടെ അധിക വരുമാനം ഇതിലൂടെ നേടാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
വികസന പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റിനെ അനുമോദിക്കുന്നു. പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാപദ്ധതിയെ വിമർശിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൗജന്യയാത്രാ പദ്ധതിയെ പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നും ടി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന ടി കെ ഗോവിന്ദൻ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്ന തളിപ്പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞത്.
60 വർഷക്കാലം പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടി കെ ഗോവിന്ദൻ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഗോവിന്ദൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അക്രമങ്ങളും തളിപ്പറമ്പിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രചാരണത്തിനിടെ പറഞ്ഞത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി. ഒടുവിൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഓർമ ദിവസം നടന്ന വോട്ടെണ്ണലിൽ പാർട്ടിയോട് കലഹിച്ച് പുറത്തു വന്ന ടികെ ഗോവിന്ദൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
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