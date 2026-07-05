'തിരുത്തേണ്ടത് പാർട്ടി' എം വി ജയരാജന് മറുപടി നൽകി ടി കെ ഗോവിന്ദൻ
തളിപ്പറമ്പിലും പയ്യന്നൂരിലും ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പാർട്ടി സമ്മതിച്ചതാണെന്നും തൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരിയെന്നും ടി കെ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
Published : July 5, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 8:33 PM IST
കണ്ണൂര്: എം വി ജയരാജൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി ടി കെ ഗോവിന്ദൻ. തിരുത്തേണ്ടത് പാർട്ടിയാണെന്നും ആർക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയതെന്ന് ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. തെറ്റ് തിരുത്തിയാൽ ടി കെ ഗോവിന്ദനും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിൽ തടസമില്ലെന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി. ജയരാജൻ പ്രസ്താവനയ്ക്കാണ് ഗോവിന്ദൻ മറുപടി നൽകിയത്.
തളിപ്പറമ്പിലും പയ്യന്നൂരിലും ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പാർട്ടി സമ്മതിച്ചതാണെന്നും തൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരിയെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 'സിപിഎം തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകുന്നില്ല. തെറ്റായ രീതിയില് നയിക്കുന്നവരാണ് വര്ഗവഞ്ചകര്. അത് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തായത്. തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടത് സിപിഎം ആണ്. അധികാരമോഹവും ആർത്തിയുമാണ് ഇന്നത്തെ നേതൃത്വത്തിന് ഉള്ളത്. എൻ്റെ നിലപാട് ശരിയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു' ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
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മൂന്ന തവണ എംഎൽഎയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായ ആളുടെ ഭാര്യ വീണ്ടും എംഎൽഎ ആവണമെന്നത് എതിർത്തതാണോ അധികാരമോഹമെന്നും ആർക്കാണ് അധികാര മോഹമെന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പുറത്തുപോയ എം വി രാഘവനേയും കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയേയും വരെ അവസാന കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ജയരാജൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയായി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയും എം വി രാഘവനും പാർട്ടിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച് വന്നത് വയ്യാത്തപ്പോഴായിരുന്നുവെന്ന് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ മറുപടി നൽകി.
'പാർട്ടിയിൽ പലരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, പാർട്ടിയിലുള്ളവർ തിരിച്ചു പോയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ വാദഗതിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം' ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിഎംശ്രീ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. മുന്നണിയിൽ സിപിഐ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴല്ലേ പിഎംശ്രീയിൽ നിന്ന് സിപിഎം പിന്മാറിയതെന്നും മന്ത്രിയുടെ അറിവില്ലാതെ പിഎംശ്രീയിൽ ഒപ്പിടുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ആ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് മാത്രമേയുള്ളൂ. കേരള സർക്കാറിന് ഇല്ലെന്നും പിഎംശ്രീ ഒപ്പിട്ടതിനെ എതിർക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 22 വയസുള്ള കുട്ടിയാണ് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ കൺവീനറെ തോൽപ്പിച്ചതെന്നും എല്ലാവരും പിണറായി ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ടി കെ ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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