ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'ലേറ്റന്റ് എൻസഫലൈറ്റിസ്' അതിജീവനം; നിപ ബാധിച്ചു കോമയിലായ നഴ്സ് ടിറ്റോയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി
Published : February 11, 2026 at 1:03 PM IST
കോഴിക്കോട്: നിപ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് 26 മാസം കോമയിൽ കഴിഞ്ഞ നഴ്സ് ടിറ്റോ തോമസിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി. ശ്വസിക്കാൻ പോലുമാകാതെ പൂർണമായും കോമയിലേക്ക് പോയ ടിറ്റോ ഇപ്പോൾ അവ്യക്തമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൈകാലുകൾ മടക്കിയും നിവർത്തിയും ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ടിവി കാണുകയും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുരികമുയർത്തി എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ടിറ്റോയുടെ മാറ്റങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും മാതാപിതാക്കളായ തോമസും ലിസിയും സഹോദരൻ ഷിജോ തോമസും പറയുന്നു.
ടിറ്റോയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവായ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ ടിറ്റോ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇഖ്റ ആശുപത്രി തന്നെയാണ് വഹിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 17 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചു. ആശുപത്രി ഒരുക്കി നൽകിയ വീട്ടിലാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. മകന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ഈ കുടുംബം വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. ദക്ഷിണ കന്നഡ കടബ സുബ്രഹ്മണ്യയ്ക്കടുത്ത് മർദാലയിലാണ് ടിറ്റോയുടെ വീട്. മാതാപിതാക്കൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ്.
നഴ്സായി ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ടിറ്റോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു വീട്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയടക്കം തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജീവിതം വഴിമാറിയത്. നഴ്സിങ് പഠിക്കാൻ എടുത്ത 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ഇപ്പോഴും കുടിശികയാണ്. ടിറ്റോയെ പരിചരിക്കാനായി പിതാവ് തോമസ് ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കൃഷിയും ആട്, കോഴി, പശു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. ടിറ്റോയെ പരിചരിക്കാനായി രണ്ടു വർഷത്തോളം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു കൂട്ടിരുന്ന സഹോദരൻ ബംഗളൂരുവിൽ ചെറിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതേയുള്ളൂ. നിത്യച്ചെലവിനു പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വീട് എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് തോമസിനും ലിസിക്കും അറിയില്ല.
2023-ൽ നിപ ബാധിച്ച രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തലച്ചോറിലെത്തിയ നിപ വൈറസ് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സജീവമാവുകയായിരുന്നു. 'ലേറ്റന്റ് എൻസഫലൈറ്റിസ്' എന്ന അപൂർവ രോഗാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ടിറ്റോയിലായിരുന്നു. ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നഴ്സായിരുന്ന ടിറ്റോയ്ക്ക് അവിടെയെത്തിയ നിപ രോഗിയിൽ നിന്നാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. നിപയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ പാർശ്വഫലമായി ലേറ്റന്റ് എൻസഫലൈറ്റിസ് ബാധിക്കുകയായിരുന്നു.
നഴ്സിങ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് 2023 ഏപ്രിൽ 23-നാണ് ടിറ്റോ തോമസ് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് അവസാനം ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ കടുത്ത പനിയുമായി എത്തുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത രോഗിക്ക് മരണശേഷമാണ് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടിറ്റോയ്ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത്. രോഗമുക്തി നേടി ക്വാറന്റൈൻ പൂർത്തിയാക്കി നവംബറിൽ വീട്ടിലെത്തിയ സമയം മുതൽ ടിറ്റോയ്ക്ക് തലവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരൻ ഷിജോ തോമസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അന്ന് ആ തലവേദന അത്ര കാര്യമായി എടുത്തിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ടിറ്റോയ്ക്ക് ഡിസംബറിൽ ശക്തമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പൂണെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലേറ്റന്റ് എൻസഫലൈറ്റിസ് ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു.
ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെ ടിറ്റോ അബോധാവസ്ഥയിലായി. ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ആദ്യഘട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയും ചികിത്സ തുടർന്ന ടിറ്റോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.
