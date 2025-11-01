ടൈറ്റാനിയം ജോലി തട്ടിപ്പ്: ലീഗല് ഡെപ്യൂട്ടി ജിഎം ശശികുമാരൻ തമ്പിയുടെ ഹർജി തള്ളി
തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടാനിയ മറിയം ജോസിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്. കൻ്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.
Published : November 1, 2025 at 5:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ടൈറ്റാനിയം ജോലി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയും കമ്പനിയിലെ ലീഗല് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജരുമായ ശശികുമാരൻ തമ്പി സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളി. കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഇയാള് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി മറ്റ് പ്രതികളുമായി ചേർന്ന് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടാനിയ മറിയം ജോസിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്. താൻ നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും തട്ടിപ്പുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കൻ്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.
ദിവ്യ ജോതി, കമല, പ്രേം കുമാർ, രാജേഷ് കുമാർ, അനിൽകുമാർ, ശ്യാംലാൽ, ശശി കുമാരൻ നമ്പി എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ.
ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയിലെ ലീഗല് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറായ അഞ്ചാം പ്രതി ശശികുമാരൻ തമ്പിയ്ക്ക് 2018 ഒക്ടോബർ പത്ത് മുതൽ 2019 ജൂൺ 13 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എച്ച്ആർ മാനേജരായി അധിക ചുമതല നൽകിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് 2019 ഏപ്രിൽ 22ന് ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയിൽ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കെമിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ വന്നു. ഈ ഒഴിവുകൾ പിഎസ്സിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും കേസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പിഎസ്സിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും ശശികുമാരൻ തമ്പി പണം കൈപ്പറ്റി. കൂടാതെ അഞ്ചാം പ്രതി ശരികുമാരൻ തമ്പി തൻ്റെ സുഹൃത്തും സഹപാഠിയുമായ നാലാം പ്രതി ശ്യാംലാലുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി. മൂന്നാം പ്രതി പ്രേംകുമാർ തൻ്റെ സഹോദരനായ രണ്ടാം പ്രതി രാജേഷ് കുമാർ, ഇയാളുടെ ഭാര്യയും ഒന്നാം പ്രതിയുമായ കമലയുടെ സഹായത്തോടെ ജോലി ഒഴിവിൽ അഴിമതി നടത്തി എന്നതാണ് കേസ്.
അസി. കെമിസ്റ്റ് കൂടാതെ ആ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായ മറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പരസ്യം ചെയ്തു. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവർ ഒഴിവുകളിൽ നിയമ ലംഘനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 406, 419, 420 എന്നീ വകുപ്പുകളായ വഞ്ചന, വിശ്വാസ ലംഘനം, തെറ്റായ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിക്കൽ, എന്നീ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചേർത്താണ് കുറ്റപത്രം. 83 സാക്ഷികൾ, 128 തൊണ്ടിസാധനങ്ങൾ, 35 രേഖകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്.
പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സീനിയര് അസി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കല്യംമ്പള്ളി മനു ഹാജരായി. പാറശാല സ്വദേശിയായ എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അധ്യാപികയില് നിന്ന് 14 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ നാലാം പ്രതിയാണ് ശശികുമാരന് തമ്പി. അധ്യാപികയുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അധ്യാപകനായ പാറശാല സ്വദേശി ഷംനാദാണ് അധ്യാപികയുടെ മകന് ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയില് മെക്കാനിക് ആയി ജോലി വാങ്ങി നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 12 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്.
കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ പ്രേം കുമാര്, ശ്യാം ലാല് എന്നിവരോടൊപ്പം അധ്യാപികയുടെ മകനെ ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയില് കൊണ്ട് വന്ന് ശശികുമാരന് തമ്പിയെ കാണിച്ച് വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കിയാണ് പ്രതികള് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
