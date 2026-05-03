'പച്ച'പിടിച്ച തിരൂർ, കുറുക്കോളിയും അബ്‌ദുറഹിമാനും നേർക്കുനേർ; ആവർത്തിക്കുമോ 2006?

മുസ്‌ലിം ലീഗിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ് തിരൂർ. 2006ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിച്ചാല്‍ മറ്റെല്ലാത്തിലും വിജയം. കുറുക്കോളി മൊയ്‌തീനും വി അബ്‌ദുറഹിമാനും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ ആവർത്തിക്കുമോ 2006?

Published : May 3, 2026 at 6:37 PM IST

ലപ്പുറത്തിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്ന്, മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍റെ മണ്ണെന്ന നിലയില്‍ സംസ്‌കാരവും ചരിത്രവും ഇഴചേർന്നതാണ് തിരൂരിന്‍റെ ചിത്രം. ലോക്‌സഭയില്‍ പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ തിരൂരില്‍ പാറിപ്പറക്കുന്നത് പച്ചക്കൊടിയാണ്, അതായത് മുസ്‌ലിം ലീഗിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ് തിരൂര്. 2006 ഒഴിച്ചാല്‍ തിരൂരിന്‍റെ നയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലത്രയും വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആണ്. 2006ല്‍ പക്ഷേ ലീഗിന് മണ്ഡലത്തില്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അന്ന് സിപിഎമ്മിന്‍റെ പിപി അബ്‌ദുള്ളക്കുട്ടിയാണ് തിരൂരില്‍ വിജയിച്ചത്.

1977ല്‍ തുടങ്ങുന്നു തിരൂരിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം. കെ. മൊയ്‌തീൻ കുട്ടി എന്ന ബാവ ഹാജിയായിരുന്നു അക്കൊല്ലം മുസ്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. മികച്ച വിജയം നേടിയ മൊയ്‌തീൻ കുട്ടിക്ക് 1960ലും 67ലും പാര്‍ട്ടി സീറ്റ് നല്‍കി. മൂന്ന് തവണയും ജയം ഒപ്പം നിന്നു. 1970 ല്‍ സീറ്റ് കെ.എം കുട്ടിക്ക് നല്‍കിയപ്പോഴും വോട്ടര്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നു. പിന്നാലെ 1977 മുതല്‍ 1982 വരെ പി.ടി കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞൂട്ടി ഹാജി മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 1987ല്‍ സീറ്റ് വീണ്ടും കെ മൊയ്‌തീൻ കുട്ടി ഹാജിക്ക് നല്‍കി വിജയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 1991നും 2001നും ഇടയില്‍ നടന്ന മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജയിച്ചു. കെ. കരുണാകരൻ, എ.കെ ആന്‍റണി, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭകളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ. തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം അംഗത്തിനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.പി അബ്‌ദുള്ളക്കുട്ടിയോട് 2006 ല്‍ ഇ.ടി പരാജയപ്പെട്ടത്.

ഐഎന്‍എല്ലില്‍ നിന്ന് സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്താണ് സിപിഎം പി.പി അബ്‌ദുള്ളക്കുട്ടിയെ രംഗത്തിറക്കിയത്. 8,630 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ഇടതുസ്ഥാനാര്‍ഥി വിജയിച്ചതോടെ വലിയ നാടക്കേടിലായി മുസ്‌ലിം ലീഗ്. കൈവിട്ടുപോയ സീറ്റ് 2011ല്‍ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സി. മമ്മൂട്ടിയിലൂടെ യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. മറുവശത്ത് 2006ല്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് അട്ടിമറി വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത പി.പി അബ്‌ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് സിപിഎം വീണ്ടും അവസരം നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിച്ചില്ല. ആകെ പോള്‍ ചെയ്‌ത വോട്ടില്‍ 54.85 ശതമാനം വോട്ടും സ്വന്തമാക്കി സി. മമ്മൂട്ടി വിജയിച്ചു. യുഡിഎഫിന് 69,305 വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 45,739 വോട്ടുകള്‍ മാത്രം. 4.39 ശതമാനം വോട്ട് നേടി ബിജെപി മൂന്നാമതെത്തി.

തിരൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥികള്‍ (ETV Bharat)

ഒരിക്കല്‍ പിടിച്ചെടുത്ത സീറ്റ് ശ്രമിച്ചാല്‍ വീണ്ടും ഒപ്പം നിര്‍ത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് 2016ല്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ഗഫൂര്‍ പി. ലില്ലിസിന് അവസരം നല്‍കിയത്. മറുവശത്ത് പാര്‍ട്ടിക്ക് മിന്നുന്ന വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത മമ്മൂട്ടിക്ക് മുസ്‌ലിം ലീഗ് വീണ്ടും സീറ്റ് നല്‍കി. വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ സി. മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി. 2011നെ അപേക്ഷിച്ച് 8 ശതമാനം വോട്ട് കുറഞ്ഞു. ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ 14.14 ശതമാനത്തിന്‍റെ കുറവുണ്ടായി. 46.85 ശതമാനം വോട്ട് യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ 42.34 ശതമാനം വോട്ടര്‍മാര്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നു. 2011നെ അപേക്ഷിച്ച് 6.14 ശതമാനം അധികം വോട്ടുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എല്‍ഡിഎഫിനായി.

2021ല്‍ കുറുക്കോളി മൊയ്‌തീൻ (മുസ്ലിം ലീഗ്) ആണ് യുഡിഎഫ് ടിക്കറ്റില്‍ തിരൂരില്‍ മത്സരിച്ചത്. അത്തവണയും ജയം യുഡിഎഫിനെ തുണച്ചു. എല്‍ഡിഎഫ് അക്കൊല്ലവും ഗഫൂര്‍ പി. ലില്ലിസിന് തന്നെ ചാൻസ് നല്‍കി. 7,214 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കുറുക്കോളി മൊയ്‌തീൻ 2021ല്‍ മണ്ഡലം പിടിച്ചത്. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. യുഡിഎഫ് തേരോട്ടമായിരുന്നു പഞ്ചായത്തുകളില്‍. തിരൂർ നഗരസഭ, മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളായ ആതവനാട്, തിരുനാവായ, കല്‍പകഞ്ചേരി, വളവന്നൂർ, വെട്ടം, തലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് വൻ വിജയം നേടി. വളരെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് തലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കയ്യില്‍ നിന്ന് വഴുതിയ വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് പിടിക്കാനും യുഡിഎഫിനായി.

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തിരൂരിന്‍റെ പങ്ക് ചെറുതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പൊന്നാനിയില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച അബ്‌ദുസ്സമദ് സമദാനിയുടെ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തില്‍ തിരൂരിന്‍റെ സംഭാവന 50,330 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. ഇത്തവണയും കുറുക്കോളി മൊയ്‌തീൻ തന്നെയാണ് തിരൂർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. തിരൂരിന്‍റെ ചൂടുംചൂരും അറിഞ്ഞ നേതാവ്. മുൻവർഷത്തെ ജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലെത്തുന്ന കുറുക്കോളി മൊയ്‌തീനെതിരെ എല്‍ഡിഎഫ് ഇറക്കിയത് വി അബ്‌ദുറഹിമാനെ. താനൂരില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച് നിയമസഭയില്‍ എത്തിയതിന്‍റെയും മന്ത്രി ആയതിന്‍റെയും കരുത്തിലാണ് അബ്‌ദുറഹിമാൻ തിരൂരില്‍ മത്സരിക്കാനെത്തിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കെ നാരായണൻ മാസ്റ്ററും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുണ്ട്.

