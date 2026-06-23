നാടിനെ നടുക്കി കൊല്ലത്ത് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ടിപ്പര് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി വൻ അപകടം, മൂന്ന് മരണം
സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തില് ഇരിക്കുന്നതിനെടെയാണ് കുട്ടികളുടെ മുകളിലേക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി അപകടമുണ്ടായത്
Published : June 23, 2026 at 8:12 AM IST
കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കര മുക്കോളി മുക്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ടിപ്പർ ലോറി പാഞ്ഞുകയറി വൻ അപകടം. ബസ് കാത്തുനിന്ന വിദ്യാര്ഥികളുടെ മുകളിലേക്ക് ടിപ്പർ ലോറി മറിഞ്ഞുവീണാണ് നാടിനെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ അപകടത്തില് മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഞ്ചു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മണ്ണു കയറ്റി വന്ന ടിപ്പർ ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുടവട്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഹരിലാൽ (54), കാർമൽ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി പാർത്ഥിപ്, നീലേശ്വരം മുക്കോണിമുക്ക് സ്വദേശിയായ അജയകുമാർ (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഏഴ് കുട്ടികൾ അടക്കം പത്തോളം ആളുകൾ ബസ്റ്റോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടസമയം ചില കുട്ടികൾ ഓടി മാറിയിരുന്നു. ടിപ്പർ ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കൂടുതൽ പേർക്കു അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമുണ്ട്. ബസ്റ്റോപ്പിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന മതിലും അപകടത്തിൽ തകർന്ന ആളുകളുടെ പുറത്തേക്ക് വീണതും അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.
സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തില് ഇരിക്കുന്നതിനെടെയാണ് കുട്ടികളുടെ മുകളിലേക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തില്പെട്ട അഞ്ച് വിദ്യാര്ഥികളുടെയും നിലഗുരുതരമാണെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അപകടത്തില്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികളെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേര്ന്നു ഉടനടി കൊട്ടാരക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മണ്ണുകയറ്റി വന്ന ടിപ്പര് ലോറിയാണ് അപകടത്തില്പെട്ടത്. ഒരു ബൈക്കിലിടിച്ച ലോറി പിന്നീട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് വ്യക്തമാക്കി.
ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് റോഡിലേക്കും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കും പൂർണ്ണമായി വീണതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മണലിനടിയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. മണ്ണ് കയറ്റി വന്ന വലിയ വാഹനം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നും അപകടസമയത്ത് ഏഴോളം കുട്ടികളും ഒരു മുതിർന്നയാളും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു.
അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ടിപ്പർ ലോറിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ലോറി പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. ലോറി മറിഞ്ഞതിനൊപ്പം അതിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ അളവിലുള്ള മണ്ണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വീണത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളിൽ പലരും മണലിനും ലോറിക്കും അടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടമിങ്ങനെ...
രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ നീലേശ്വരം മുക്കോലി മുക്കിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. സ്കൂൾ സമയമായതിനാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ വാഹനങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ടിപ്പർ ലോറി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു. മണ്ണിൽ കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് അതിസാഹസികമായി പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ നാല് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരു മുതിർന്നയാൾക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ കൊട്ടാരക്കരയിലെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരും പൊലീസും
അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു സംഭവസ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകൾ. പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കുട്ടികൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ലോറി ഉയർത്തി മാറ്റിയത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് അടിയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദ്യാർഥികളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തകർന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും ലോറിയിൽ നിന്നുവീണ മണ്ണിനുമടിയിൽ കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.
രാവിലെ എട്ടര മുതൽ ഒൻപതര വരെയാണ് സാധാരണയായി സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ തന്നെ ടിപ്പർ ലോറികൾ അമിതവേഗത്തിൽ പായുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ അതോ വാഹനത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ അമിതവേഗത്തിൽ പായുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.