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കൈയിൽ കാശില്ലെങ്കിലും 'ടിപ്പ്' കൊടുക്കാം; ഹോട്ടൽ സപ്ലെയർമാർക്കായി ടിപ് മീ' ആപ്പുമായി മലയാളി യുവാവ്

ടിപ്പ് നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോലും കൈയിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ സപ്ലെയർമാർക്ക് ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് 'ടിപ് മീ' എന്ന ആപ്പ് വികസിക്കുന്നത്.

TIP ME APP Digital Payment Hotel Cash
Tip Me App (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 8:20 PM IST

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കോഴിക്കോട്: പണമിടപാടുകൾ എളുപ്പമായെങ്കിലും അതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സപ്ലെയർമാരാണ് ആ കൂട്ടർ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ബിൽ മേശപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ആ ബില്ലിലെ തുകയ്ക്കൊപ്പം ചെറിയൊരു തുക ടിപ്പായും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം പണം നൽകി ബാക്കി തുക സപ്ലെയർക്കും നൽകുകയാണ് പതിവ്. നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന സപ്ലെയർമാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മോശമല്ലാത്ത തുക ടിപ്പായി ലഭിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഹോട്ടലുകളിൽപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ബില്ലടയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗവും. ശ്രദ്ധയോടെ ഓർഡറെടുക്കുകയും ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്ന സപ്ലെയർക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ടിപ്പ് നൽകാനായി പോക്കറ്റിൽ കൈയിടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് കാലിയായിരിക്കും! ഫോണിലെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും കൈമുതൽ. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സപ്ലെയർമാർക്ക് ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലായി ടിപ്പ് നൽകാൻ "ടിപ് മീ" (Tip Me) എന്ന ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ.

TIP ME APP Digital Payment Hotel Cash
മുഹമ്മദ് (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് യു.കെയിലാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയത്. പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. യു.കെയിലെ പഠനകാലത്ത് അവിടെയൊരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയും ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന "ടിപ്പ്" നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് മണിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പണമിടപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായതോടെ ടിപ്പ് തീരെ ഇല്ലാതാവുകയും, ഇതിനൊരു പോംവഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും പല ഹോട്ടലുകളിലും ഈ പ്രതിസന്ധി മുഹമ്മദിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ടിപ്പ് നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോലും കൈയിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ സപ്ലെയർമാർക്ക് ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് 'ടിപ് മീ' എന്ന ആപ്പ് വികസിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടുകാരന്‍റെ സഹായത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച ഈ ആപ്പ് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്.

തുടർന്ന് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആശയം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മികച്ച ആശയമെന്ന നിലയിൽ ഇതിന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ഒരു മാസം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചു കാണിക്കണമെന്നും അവർ നിർദേശിച്ചു. കോഴിക്കോട് എൻ.ഐ.ടിയിലെ അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയും ഈ സംരംഭത്തിന് ലഭിച്ചു.

TIP ME APP Digital Payment Hotel Cash
Tip Me App (ETV Bharat)

'ടിപ് മീ' ആപ്പ് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ, മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ക്യുആർ കോഡ് അടങ്ങിയ ബോർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറന്റിലെ സപ്ലെയർമാരുടെ പേരും ചിത്രവും ഫോണിൽ തെളിയും. ആർക്കാണോ ടിപ്പ് നൽകേണ്ടത്, അയാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പണം നൽകാം. അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ രീതിയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, അതായത്, ഒരു പൊതു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പണം സപ്ലെയർമാർക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചെടുക്കാം. കൊച്ചിയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും ഒട്ടേറെ ഹോട്ടലുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് പറയുന്നു.

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TAGGED:

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