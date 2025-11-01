പണമല്ല, വൊളണ്ടിയര്മാര് മിച്ചം പിടിക്കുന്നത് സമയം. വയോജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങേകാന് വരുന്നൂ ടൈം ബാങ്ക് കേരള മോഡല്
വയോജനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള്ക്കായി ടൈം ബാങ്ക് എന്ന നൂതന ആശയം നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം. സേവന തല്പ്പരരായ സന്നദ്ധസേവകരേയും സഹായം ആവശ്യമുള്ള വയോജനങ്ങളെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ള പദ്ധതിക്ക് ധാരണാ പത്രം ഒപ്പിട്ട് 2 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്
Published : November 1, 2025 at 4:37 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിക്കും കതിരൂരിനുമിടയിലുള്ള നായനാര് റോഡില് നിന്ന് കുണ്ടൂര് മലയിലേക്ക് ഏറെ ദൂരമില്ല. അവിടെയാണ് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേപ്പിന്റെ കീഴില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് തലശ്ശേരി. ഇവിടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി. വയോജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പാക്കാന് പോകുന്ന വേറിട്ട ടൈം ബാങ്ക് മോഡല് പ്രോജക്റ്റിനുള്ള ആപ്പ്.
രാജ്യത്ത് തന്നെ നൂതനമായ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേര്ന്ന് കേരള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (കെ-ഡിസ്ക്) ആണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്ന നിമിഷം വയോജനങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയെത്താൻ സന്നദ്ധരായ സന്നദ്ധ സേവകരെ വിളിപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചു നല്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.ഇങ്ങനെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രായമായവരെ സഹായിക്കുന്ന വൊളണ്ടിയര്മാര്ക്ക് സ്വയം സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സമയ ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടാനും 'ടൈം ബാങ്ക്' പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
വീട്ടുജോലികൾ, യാത്രാ സഹായം, കൂട്ടിരിപ്പ്, പാചകം, ഗാർഡനിങ്, ഷോപ്പിങ്, ആശുപത്രി യാത്രകള്, എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സേവനങ്ങൾ ഈ സംരംഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും കേരളത്തിൽ മാതൃകാപരമായ സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തലശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് നിലവിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ പിപി സ്വാതി പറഞ്ഞു. ഇതിലൊന്ന് എരിഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് തലശേരിയുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.
'ടൈം ബാങ്ക്' സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കെ ഡിസ്കും വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ധാരണാ പത്രം ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു. തലശ്ശേരി ബ്ലോക്കിലെ എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിനു പുറമേ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലും ടൈം ബാങ്ക് പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് നടപ്പാക്കും.
എന്താണ് 'ടൈം ബാങ്ക്' പദ്ധതി?
ഈ സംവിധാനം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഒരു ആപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വൊളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനം എപ്പോഴും ലഭ്യമായിരിക്കും. അതിനായി വൊളണ്ടിയർമാരുടെ സേവന സമയം വെബ്സൈറ്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപയോക്താക്കളെയും വൊളണ്ടിയർമാരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ഐഡി, ലിംഗം, ഫോൺ നമ്പർ, വിലാസം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ സഹായങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും സമയവും തീയതിയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ അടിയന്തര കോൾ ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് ആ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്ത് ഉടൻതന്നെ ആവശ്യക്കാരെ സമീപിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇനി അറിയിപ്പുകൾ അംഗീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒടിപിയും നൽകണം.
'ടൈം ബാങ്ക്'പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ
പണം ഉപയോഗിക്കാതെ സമയം അടിസ്ഥാനമാക്കി സേവനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാന പരിപാടിയാണിത്. സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, പരസ്പര സഹായവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലെ സംവിധാനങ്ങൾ വയോജനങ്ങള് നേരിടുന്ന ഒറ്റപ്പെടല് കുറയ്ക്കാനും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും നല്ല സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുമായി ആവശ്യത്തിനുള്ള സഹായം ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്.
തന്നെയുമല്ല വയോജനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ക്രെഡിറ്റുകൾ (ടൈം ഡോളേഴ്സ്) നേടുകയും ഈ ക്രെഡിറ്റുകൾ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കഴിവിന് വില നൽകുന്ന, സമൂഹം പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ-സഹായ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 15ന് തലശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങും തമ്മിൽ ധാരണ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ഭരണ സമിതി വന്ന ശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകൂവെന്നും കോർഡിനേറ്റർ പിപി സ്വാതി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ കെ ഡിസ്കും കിലയും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു തദ്ദേശസ്ഥാപനം ഒരു ആശയം എന്ന പദ്ധതി പലതു കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോ ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ, അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഡസ്ട്രികൾ, സംരംഭങ്ങൾ, പൊതുസമൂഹങ്ങൾ എന്നിവ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ 21 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഇന്നോവേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന് വരികയാണ്.
ഇന്നുവരെയും പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത സങ്കീർണമായ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ ഇന്നവേഷൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്ലോക്ക് ഇന്നവേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിജ്ഞാന സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്നവേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് നിലവിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ പി പി സ്വാതി പറഞ്ഞു. കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് തലശ്ശേരിയുമായി ചേർന്ന് ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.
പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മത്സ്യ കൃഷി
പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ഞിമംഗലം രാമന്തളി കരിവെള്ളൂർ പെരളം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മത്സ്യകൃഷിക്കായി പ്രശസ്തമാണ്. എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ ഉത്പാദനം നടന്നിട്ടും മത്സ്യ കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തികമായി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ബ്ലോക്ക് ഇന്നവേഷൻ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായി കുഫോസുമായി (KFOUS) (കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റഡീസ്) ചേർന്ന് മത്സ്യ കൃഷിക്കായി പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
നിലവിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജും ഫിഷ് പ്രോസസിങ് സൗകര്യവും മൂല്യ വർധിത മത്സ്യ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇടനിലക്കാരൻ മത്സ്യം ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കാരണം കർഷകർക്ക് യഥാർഥ വില ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിച്ച് കൊണ്ട് കുഫോസ് (KFOUS) ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ്.
ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി മത്സ്യ കർഷകർക്ക് അവർ മത്സ്യം വിളവെടുക്കുന്ന സമയവും അളവും നൽകുക, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്ക് വിതരണ വിവരണം അറിയിക്കുക, ഗതാഗത സൗകര്യം ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിവ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ഇടനിലക്കാരൻ വഴിയുള്ള കച്ചവടം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
അതുപോലെതന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് സംവിധാനം, ഹോട്ടലുകൾ ഷോപ്പുകൾ റീടൈൽ ചെയിനുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള വ്യാപാര മാർഗം സൃഷ്ടിക്കൽ, മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം, വിളവെടുപ്പ് തീയതി, പ്രോസസിംഗ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ക്യു ആർ കോഡ് വഴി കാണിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, അതുപോലെതന്നെ മൊബൈൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനം, മൂല്യ വർദ്ധിത മത്സ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക, മുൻകൂട്ടി ബുക്കിംഗ് സ്വീകരിക്കുക, ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യമേഖലയിലെ കർഷകരെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആണ് കുഫോസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കുഫോസും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് എംഒയു (MOU) സൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് സ്വാതി അറിയിച്ചു.
മുഴപ്പിലങ്ങാട് കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും കൃഷിയും
തലശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില് മുഴപ്പിലങ്ങാട്, എരിഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലാണ് രണ്ട് വേറിട്ട വിഷയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയുള്ള കൃഷി നാശം. കൂടാതെ ശുദ്ധജല ലഭ്യത കുറവും. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് തലശേരിയിലെ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുമായി ചേർന്നുള്ള പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
