കടുവ കിണറ്റില് വീണു; വെള്ളം വറ്റിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കാൻ നീക്കം, മയക്കുവെടി വച്ചേക്കും
വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള പറമ്പിലെ 15 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കടുവയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5 ഓടെ ആണ് സംഭവം. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി.
Published : December 30, 2025 at 11:07 AM IST
പത്തനംതിട്ട: സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റില് കടുവ വീണു. ചിറ്റാറില് റാന്നി വനം ഡിവിഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വയ്യാറ്റുപുഴ വില്ലൂന്നിപ്പാറ ജനവാസ മേഖലയിലുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. വില്ലൂന്നിപ്പാറ പാമ്പാടുംപടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പുലയൻപാറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ കൊല്ലംപറമ്പിൽ സജീവൻ്റെ കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്.
വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള പറമ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് കടുവയെ കണ്ടെത്തിയത്. 15 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള ആള്മറയില്ലാത്ത കിണറ്റിലാണ് കടുവ വീണത്. ഇതിന് സമീപമായി ഒരു പന്നി ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ കടുവയെ കണ്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണിത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ ആണ് സംഭവം അറിയുന്നത്.
കിണറ്റിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കിണറ്റിൽ വീണു കിടക്കുന്ന കടുവയെ കണ്ടത്. റാന്നി വനം ഡിവിഷനിൽ വടശേരിക്കര റേഞ്ചിൽ തണ്ണിത്തോട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. വിവരമറിഞ്ഞ് വനപാലകരും പൊലീസും സ്ഥലത്ത് എത്തി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കടുവയെ മയക്കു വെടി വയ്ക്കാതെ കിണറ്റിൽ നിന്നു പുറത്തെടുക്കുന്നത് ദുഷ്ക്കരമാകുമെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.
ഡിഎഫ്ഒ, വനം വകുപ്പ്, ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിനോടകം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് കിണറ്റിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വറ്റിച്ച ശേഷം കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച് പുറത്തു എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫിസർ അശോക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവം
ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് വടശേരിക്കരയ്ക്ക് സമീപം ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി പടർത്തി വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് തിന്ന കടുവ വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടില് വീണിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്നു വയസുവരുന്ന കടുവ ആണെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.
വടശേരിക്കര കുമ്പളത്താമൺ ഒളിക്കല്ല് മേഖലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രദേശത്ത് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം രൂക്ഷമായതോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലായിരുന്നു. പകൽ പോലും പോത്തിനെയും ആടിനെയുമെല്ലാം കടുവ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 28 ന് പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായി കടുവയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലെ പോത്തിനെ കടുവ പിടികൂടി. പിന്നീട് പലയിടങ്ങളിലായി കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ഭീതി വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
