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മൂന്നാർ ഗൂഡാർവേല എസ്റ്റേറ്റിൽ കടുവാഭീഷണി; നാട്ടുകാര്‍ ആശങ്കയിൽ

നെറ്റിക്കൂടി ടോപ്പ് ഡിവിഷനിൽ പശുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കടുവ വീണ്ടും എത്തിയത്

MUNNAR TIGER THREAT GUDAARVELA ESTATE TIGER ATTACK MUNNAR WILDLIFE
കടുവയുടെ സഞ്ചാരദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 4:50 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 5:10 PM IST

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ഇടുക്കി: മൂന്നാർ ഗൂഡാർവേല എസ്റ്റേറ്റിലെ നെറ്റിക്കൂടി ടോപ്പ് ഡിവിഷനിൽ കടുവയുടെ ഭീഷണി തുടരുന്നു. നേരത്തെ പശുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്ന കടുവ വീണ്ടും അതേ മേഖലയിൽ എത്തിയതോടെ വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. കടുവയുടെ സഞ്ചാരദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതോടെ നാട്ടുകാര്‍ ആശങ്കയിലാണ്.

മൂന്നാർ ഗൂഡാർവേല എസ്റ്റേറ്റിൽ കടുവാഭീഷണി (ETV Bharat)

നെറ്റിക്കൂടി ടോപ്പ് ഡിവിഷനിൽ പശുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കടുവ വീണ്ടും മേഖലയിൽ എത്തിയത്. പശുവിൻ്റെ ജഡം വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതുമടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.

നിരീക്ഷണം ശക്തം

കടുവയുടെ സഞ്ചാരം ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് വനംവകുപ്പ് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചും വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ വഴിയും കടുവയുടെ സഞ്ചാരപാത കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

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എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ ജനവാസമേഖലകളിൽ നിന്ന് കടുവയെ അകറ്റി വനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വിവിധ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. കടുവയെ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിനായി ടയർ കത്തിച്ചും മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചും ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർആർടി സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം തുടരും

കടുവയെ കണ്ടെത്തി സുരക്ഷിതമായി വനമേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതുവരെ ആർആർടി സംഘത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ, സ്‌കൂൾ സമയത്ത്, ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തും.

ഈ സമയങ്ങളിൽ ആർആർടി സംഘം മേഖലയിൽ സാന്നിധ്യമുറപ്പാക്കുമെന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അരുൺ പ്രതികരിച്ചു. കടുവയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.

കടുവ വീണ്ടും പ്രദേശത്ത് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ക്യാമറകളിലൂടെയും ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പരിശോധന ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.

കടുവയെ അകറ്റുന്നതിനായി ടയർ കത്തിച്ചും മറ്റ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുമുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതേസമയം, കടുവയെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ആർആർടി സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം പ്രദേശത്ത് തുടരും. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയും സ്‌കൂൾ സമയത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും സംഘം മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അരുൺ പ്രതികരിച്ചു.

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Last Updated : September 11, 2026 at 5:10 PM IST

TAGGED:

MUNNAR TIGER THREAT
GUDAARVELA ESTATE
TIGER ATTACK
MUNNAR WILDLIFE
TIGER MONITORING

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