വായിലെ കാൻസർ വില്ലനായി; തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ 'നന്ദു' വിന് ദയാവധം
വായിൽ കാൻസർ വന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു നന്ദു
Published : September 10, 2026 at 5:54 PM IST
തൃശൂർ: പുത്തൂരിലെ തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ നന്ദു എന്ന ആൺകടുവക്ക് ദയാവധം. വായിൽ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ച കടുവ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ദയാവധം നടത്തിയത്.
വയനാടൻ വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് നന്ദുവിനെ തൃശൂരിലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പരിക്കുകളോടെയായിരുന്നു നന്ദുവിനെ തൃശൂരിലേക്ക് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിച്ചത്. കുറച്ച് കാലം മുൻപാണ് നന്ദുവിൻ്റെ വായയിൽ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയായിരുന്നു. കടുവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ചെയ്തു.
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ആരോഗ്യനില വഷളായതോടെ കടുവക്ക് അതികഠിനമായ ശാരീരിക വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ വീണ്ടും പഴയപടിയാകില്ലെന്നും വേദനക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകില്ലെന്നും വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തി.
രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത മൂലം കടുവ അനുഭവിച്ച കടുത്ത വേദന കണക്കിലെടുത്തും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന വെറ്ററിനറി വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ദയാവധം നടത്തിയത്.
തുടർന്ന് മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് തൃശ്ശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് വളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക പ്രോട്ടോക്കോൾ പൂർണമായും പാലിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു സംസ്കാരം.
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