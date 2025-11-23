തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ ആൺ കടുവ ചത്തു

ETV Bharat / state

Rishiraj tiger (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
തൃശൂർ: മൃഗശാലയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്ന ഋഷിരാജ് എന്ന ആൺ കടുവ ചത്തു. മൂന്നുമാസത്തോളമായി പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകി വരികയായിരുന്നു. തൃശൂർ സംസ്ഥാന മ്യൂസിയം മൃഗശാലയത്തിലെ കടുവയാണ് ചത്തത്.

ഇന്നലെ (നവംബർ 22) രാത്രിയോടെയാണ് കടുവ ചത്തത്. 25 വയസോളം പ്രായമുണ്ട്. പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് മൂന്നുമാസത്തോളമായി പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. തീർത്തും ചലനശേഷിയില്ലാതായ കടുവയ്ക്ക് നേരിട്ട് വായയിൽ ഭക്ഷണം വച്ചു കൊടുത്തു ഫീഡിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി നിരീക്ഷിച്ചാണ് കടുവയെ ചികിത്സിച്ചത്.

മൃഗശാല സൂപ്രണ്ട് അനിൽകുമാർ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല, ശേഷം ചത്തനിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും മൃഗശാല സൂപ്രണ്ട് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. വയനാട്ടിലെ കാട്ടികുളത്തുനിന്നും 2015ൽ പിടികൂടിയ കടുവയെ തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 15 വയസായിരുന്നു പിടികൂടുമ്പോൾ കടുവക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പല്ല്, ശരീര ഭാരം, നിറം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കടുവയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. പോസ്‌റ്റ്മാർട്ടത്തിന് ശേഷം വനം വകുപ്പിന് നൽകും. ആവശ്യമായ ടിഷു, ശരീര അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാസ്‌റ്റർ തായ്യാറാക്കും. ശേഷം പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കത്തിച്ച് കളയുമെന്ന് അനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമാന സംഭവം

മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുപ്പതി മൃഗശാലയിലെ പെണ്‍സിംഹം പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള അവശതകളാല്‍ ചത്തിരുന്നു. 23 വയസുളള ഇന്ദു എന്ന് പേരുള്ള പെണ്‍സിംഹമാണ് ചത്തത്. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇന്ദു നിര്‍ത്തിയതായും മെല്ലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നെന്നും ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിലെ ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്ന മനു എന്ന ബംഗാൾ കടുവ ചത്തത്. പ്രായാധിക്യം മൂലമാണ് കടുവ ചത്തതെന്ന് മൃഗശാല വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ നികേഷ് കിരൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 17 വയസ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. 2007 ൽ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലുണ്ടായിരുന്ന കരിഷ്‌മ എന്ന ബംഗാൾ കടുവയാണ് മനുവിന് ജന്മം നൽകിയത്. പ്രായാധിക്യം മൂലം മനുവിനെ സന്ദർശക കൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പരിചരണം നൽകിവരികയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

